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Büyük marketlerin KDV oyunu! Vergi indirimi açıklanır açıklanmaz zam yaptılar - Son Dakika

Büyük marketlerin KDV oyunu! Vergi indirimi açıklanır açıklanmaz zam yaptılar

15.02.2022 00:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü temel gıdaya uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğü açıkladı. Bu müjdenin ardından marketler, zam oyunu yaparak temel gıda ürünlerini önce zamma boğdular sonra da zamlı fiyat üzerinden KDV indirimi yaptılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Cumartesi günü vatandaşlara KDV indirimi müjdesi verdi. Alınan karara göre, temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8'lik KDV yüzde 1'e çekildi. Böylece vatandaşların cebi bir nebze olsun rahatlayacaktı. Ancak büyük marketler, temel gıdadaki KDV indirimini kötüye kullanarak vatandaşı zor durumda bıraktı.

ZAMLI FİYATA KDV İNDİRİMİ

5 büyük marketin etiketlerine göre; temel gıda sayılan 30'lu yumurtayı, KDV indirimi müjdesinden önce ağız birliği etmişçesine 38,90'a sattığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KDV açıklamasından sonra aynı marketler aynı yumurtayı 45,90'a çekiyor. Marketler, uygulamanın başladığı 14 Şubat'ta ise aynı yumurtanın fiyatına KDV indirimi uygulayarak 42,90'a düşürüyorlar. Oysaki zamsız fiyata KDV indirimi uygulansaydı gerçek fiyat 35 TL civarında olması gerekiyordu.

KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK ÜRÜNLER

Öte yandan söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

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Yumurta, Zam, Kdv, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük marketlerin KDV oyunu! Vergi indirimi açıklanır açıklanmaz zam yaptılar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Büyük marketlerin KDV oyunu! Vergi indirimi açıklanır açıklanmaz zam yaptılar - Son Dakika
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