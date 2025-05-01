İzmir'de bir markette eriğin taneyle satıldığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Tanesinin 5 TL'ye satıldığını görenler "Yok artık!" diyerek duruma tepki gösterdi.
Eriğin taneyle satılması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. "Altın değil, erik", "Eriği ısırmadan önce senet imzalatıyorlar galiba" gibi yorumlar, fiyatlara tepkilerin ne denli büyük olduğunu ortaya koydu.
İşte gündem olan o etiket;
Son Dakika › Ekonomi › Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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