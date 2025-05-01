Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

Serkan Güngör:

sezonu degilciler icin.. evet degil .. her yil sezonu degildir zaten ilk tezgahlara dustugunde.. .. her yil ayni haber olur, orucu ne bozar hanerleri gibi.. ama yansimasi zihne hep ayni olmaz.. 5 tl tane.. 1 tl olsa o zaman yil 2019 falan olurdu.