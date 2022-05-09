Marmara Üniversitesi MİTTO kapsamında yapılacak zirvenin konusu belli oldu! Finansal teknoloji mercek altına alınacak - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi MİTTO kapsamında yapılacak zirvenin konusu belli oldu! Finansal teknoloji mercek altına alınacak

09.05.2022 13:13

Marmara Üniversitesi MİTTO (İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi) son yılların en dikkat çekici alanlarından olan fintech (finansal teknoloji) kapsamlı bir zirveyle mercek altına alıyor. Fintech alanında en önemli isimler ve şirketlerin yer alacağı etkinlikte, Marmara Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve BDDK gibi kamu kurumlarından da konuşmacılar yer alıyor.

Zirve 4 ana başlık altında fintech ekosistemini gündeme alıyor. Dijital Varlıklar ve Kripto Para panelinde aldığı yatırımlarla dikkat geçen ARTIOX girişiminin CEO'su Tuncay Dakdevir'le birlikte crypto.com'dan Sercan Karapoyraz panel de yerini alacak. Sonraki panel Fintech startupları geliştiren ve yatırım yapan oluşumlarla ilgili ve Aktif Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer bu panelde konuşacak. Geleceğin Finansı başlıklı panelde girişimlerin yatırım almasında Türkiye'deyeni bir mekanizma olan kitle fonlama konusu Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş ve Startup burada Yatırım Komitesi üyesi Kerem Özten ile konuşulurken , fintech ekosistemine yeni bir perspektif sunan Colendi'nin CPO'su Murat Cansoy da panelde konuşmacı olacak.

KONUŞMACILAR ARASINDA TANIDIK İSİMLER VAR

Fintech politikaları ile ilgili son panel Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Fintech Strateji Direktörü Melih Turan moderatörlüğünde TOBB Finansal Teknolojiler Meclis Başkanı ve Figopara CEO'su Koray Bahar ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı ve iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık'ın katılımıyla gerçekleşecek. Marmara Üniversitesi akademisyenlerinden Doç.Dr. Esra Yüksel Acı ve Dr. Cem Çağrı Dönmez ise etkinlikteki değerli konuşmacılar arasında olacaklar.

Marmara Üniversitesi MİTTO kapsamında yapılacak zirvenin konusu belli oldu! Finansal teknoloji mercek altına alınacak

C-SEVİYESİ YÖNETİCİLER ÖZEL BİR ALTYAPI HAZIRLIYOR

Marmara Fintech Summit , iş birliğini teşvik etmek, alandaki mevcut zorlukları ve fırsatları tartışmak için C-Seviyesi yöneticiler, önde gelen Fintech Uzmanları, karar vericiler, girişimciler ve yatırımcılar arasında güçlü bir ağ oluşturma ve çok paydaşlı diyaloğu kolaylaştıran özel bir altyapı sağlıyor. Fintech'in geleceğini şekillendirmeye yönelik çözümlerle tanışmak, network geliştirmek ve doğru bilgiye ulaşmak için 11 Mayıs Çarşamba 10.00 – 17.30 saatleri arasında Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Marmara Fintech Summit'e davetlisiniz.

Etkinliğe katılım linki:

https://biletino.com/tr/e-fsp/marmara-fintech-summit/

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Marmara Üniversitesi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmara Üniversitesi MİTTO kapsamında yapılacak zirvenin konusu belli oldu! Finansal teknoloji mercek altına alınacak - Son Dakika


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