Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Son Dakika
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Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

19.03.2022 14:50
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.

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Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Marmaray, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Son Dakika
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