Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü

01.05.2022 17:12
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde demir atan Meine Schiff Herz isimli dev yolcu gemisi esnafa can suyu oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde demir atan Meine Schiff Herz isimli dev yolcu gemisi esnafa can suyu oldu.

Marmaris Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde demir atan 228 metrelik dev yolculu gemisi bin 280 yolcusu ve 641 mürettebatı ile ilçede hareketlilik oluşturdu. Çoğunluğu Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden olan yolculardan 350'si Dalyan turuna katıldı. Kalan yolcular Marmaris Marina'da kafelerde oturarak ve kapalı çarşıda alışveriş yaparak zaman geçirdiler. Tatile gelen bazı vatandaşlar büyük gemiyi arkalarına alarak fotoğraf çektirdi.

Dev geminin Marmaris'e demir atmasından memnun olduğunu ifade eden çarşı esnaflarından Şaban Şener, "Gemiyi sabah saatlerinde gördüm, o zaman karanlıktı şimdi fotoğraf çektim. Esnafımıza can suyu oldu. Aynı zamanda ilçemizde de bir hareketlilik oldu, iyi ki geldiler. Çok memnunuz" dedi.

Herakliyon Limanı'ndan gece saatlerinde ayrılıp sabah 06.00'da Marmaris'e demir atan geminin yolcularından Alman Groseheis çifti, tatil yaptıkları geminin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Bodrum'a geçeceklerini ifade eden Groseheis çifti, "Sabah saatlerinde Marmaris'e geldik ve burası çok güzel. Buradan da Bodrum'a geçeceğiz, tatilimiz devam edecek. Burada günümüzü güzel geçirdik ama alışveriş yapmakta zorlandık. Pazarlık yaparak aldık ürünlerimizi" şeklinde konuştu.

Marmarisli esnaflar ise canlılığın güzel olduğunu, akşama yolcular dönecekleri için üzgün olduklarını belirttiler. Sabah 06.00'da Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi bin 280 yolcusu ve 641 mürettebatı ile saat 19.00'da ilçeden ayrılarak Bodrum'a hareket edecek. - MUĞLA

Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü

YORUMLAR
500
Muğla'da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı Muğla'da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

alışveriş, Marmaris, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Boğazına yemek kaçan kadını, restoran yöneticisi Heimlich manevrasıyla kurtardı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Kayseri'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu penaltıdan affetmedi
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 17:21:14. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement