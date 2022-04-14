Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL - Son Dakika
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Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL

14.04.2022 13:25
Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL

Kilis'te, birinci sınıf marulun tanesi tarlada 2 TL'den satılırken, marketlerde 10 TL'den alıcı bulunuyor.

Kilis'te, birinci sınıf marulun tanesi tarlada 2 TL'den satılırken, marketlerde 10 TL'den alıcı bulunuyor.

Türkiye'de önemli bir yeşim sebze merkezi olan Kilis'te, üretilen sebzeler, başta Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Suriye sınırına sığır noktada üretimine başlanan marul, tüccarlar tarafından tarladan alınarak, büyük şehirlere götürülerek satılıyor. Kilis'te en kaliteli birinci sınıf marulun tanesi tarladan 2 TL'ye tüccar tarafından alınıyor. Marketlerde ise ortalama 7 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla vatandaşa satılıyor. Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis'te her şart ve koşullar çiftçilerin üretime devam ettiğini ifade ederek, "Marul tarlada 2 TL, marketlerde 7 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Girdi maliyetlerinin artmasına rağmen, üretime devam ediyoruz. Üretime devam etmek mecburiyetindeyiz" dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis'te 5 bin dekar alanda yeşillik (Sebze) üretimi yapıldığını ifade ederek, "Dekarda ortalama 3 bin adet marul çıkıyor. Tarlada birinci sınıf marul 2 TL, marketlerde 10 TL, 2 TL'den üreticiden alınıyor, markete gidene kadar 10 TL oluyor. Aracılar daha çok kazanıyor" dedi.

Marul üreticisi Mehmet Şentiyraki, "Marketlerde marul çok pahalı burada tarlada 2 TL'ye veriyoruz. Marketlerde 8-10 TL arasında satıyorlar" dedi.

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Mesut Özgür, marulun ortalama tanesi 2 TL'ye tarladan çıkışı olduğunu ifade ederek, "Marketlerde 10 ile 15'e kadar fiyatları çıkıyor. Bunun önüne geçebilmek için yetkililerden üretici pazar yeri talebinde bulunduk. Bununla ilgili çalışma var, inşallah, yakında faaliyete geçerse, tarladan sofraya hem üreticinin hem tüketicinin menfaatine olacaktır" diye konuştu. - KİLİS

Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL
Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL
Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL
Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL

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Türk Lirası, Gaziantep, Türkiye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL - Son Dakika


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