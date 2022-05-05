Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Buna göre, mayıs ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %34,46 oldu.
Zam oranı: %34,46
Zam bedeli: 344,6 TL
Zamlı kira bedeli: 1.344,6 TL
Zam oranı: %34,46
Zam bedeli: 689,20 TL
Zamlı kira bedeli: 2.689,20 TL
Zam oranı: %34,46
Zam bedeli: 861,50 TL
Zamlı kira bedeli: 3.361,50 TL
Son Dakika › Ekonomi › Mayıs ayında kiralara en fazla yüzde %34,46 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika