MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı - Son Dakika
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Ekonomi

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'li yatırımcılara, çalışanlara yüzde 25 oranında zam yapılacağı bilgisini ve yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdiği iddia edildi.

24.10.2024 19:40  Güncelleme: 20:06
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Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk rakam geldi. ABD'de yatırımcılarla bir araya gelen Karahan, asgari ücret zam oranını açıkladı.

ZAM ORANI YÜZDE 25 OLACAK

Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA SONA ERECEK

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

MEHMET ŞİMŞEK, 'YORUM YAPMAM UYGUN OLMAZ' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz" yanıtını vermişti.

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Yunuss Bayern:
    Ağam bizle eğlenir… 80 5 Yanıtla
  • mehmet:
    ALLAH reisimizden razı olsun aç açıkta bırakmıyor bizi 25 sene önce ne buzdolabımı vardı kıçımızı yıkamaya su yoktu su taşa siliyorduk 71 11 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Herşey %100 arttı %25 kirasını bile karşılamıyor alt sınıf açlık sınırının altına bile indi artık padişahım çok yaşa 79 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yüzde 25 i tüike göre hesaplamışlar bunlar heralde. Bunlar halkın içinde değiller 57 3 Yanıtla
  • mustafa yalçınkaya:
    Kiralara niye %65 zam yapıldı o zaman 52 5 Yanıtla
  • Barış Kılıç:
    Zamcık 49 4 Yanıtla
  • V. A.:
    Memur ne olacak?? Yüzde 25 in altında vermezsiniz heralde 32 11 Yanıtla
  • serkan keskin:
    %25 2-3 ayda ete sute bakliyata gelen zam alo ? 41 2 Yanıtla
  • Yücel Karakaya:
    ne saçmalıyorsunux siz 32 4 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Çok bile. Bizim daha az yememiz lazım ki reis ve avaneleri yiyebilsin. Biz her seyi hak ediyoruz. 8 0 Yanıtla
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