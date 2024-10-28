McDonald's hamburgerlerinden bulaşan ölümcül salgın yayılmayı sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

McDonald's hamburgerlerinden bulaşan ölümcül salgın yayılmayı sürdürüyor

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McDonald's'ın ''Quarter Pounder'' hamburgerlerinden yiyenlere bulaşan ölümcül bakteri satışların ciddi bir şekilde düşmesine neden oldu. Hamburgerlerle bağlantılı E. coli salgınında en az 1 kişi hayatını kaybederken enfeksiyon sayısı ise 75'e ulaştı.

28.10.2024 15:34
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McDonald's, Quarter Pounder hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını nedeniyle satışlardaki düşüşle karşı karşıya. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, salgında en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve enfeksiyon sayısının 75'e ulaştığını açıkladı. Bu durum, şirketin hisselerinde yüzde 7'lik bir düşüşe yol açtı.

SALGININ NEDENİ KIYILMIŞ SOĞANLAR MI?

Baird analisti David Tarantino salgının tüketici duyarlılığı ve ABD'deki satışlar üzerinde büyük bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı. Tarantino sorunun ne kadar sürede çözüleceği ve medyanın ilgisinin sonuçları belirleyeceğini belirtti. Colorado Tarım Bakanlığı salgının muhtemel nedeni olarak hamburgerlerde kullanılan kıyılmış soğanları gösterdi. Soğanların, Taylor Farms tarafından tedarik edildiği bildirildi.

ÜRÜNÜN SATIŞI DURDURULDU

McDonald's, 23 Ekim'den itibaren bazı restoranlarında Quarter Pounder satışını durdurdu ve bu hafta ürünü menüye yeniden eklemeyi planlıyor. Wedbush analistleri, salgının etkilerinin sınırlı ve kısa süreli olmasını beklerken, diğer analistler ise McDonald's'ın önceki E. coli vakalarından daha az etkileneceğini öngörüyor.

SATIŞLARIN YENİDEN CANLANMASI ZORLAŞABİLİR

Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, McDonald's'ın küresel mağaza satışlarının yüzde 0,72 düşmesi ve hisse başına kazancın 3,20 dolar olması bekleniyor. Haziran ayında başlatılan 5 dolarlık yemek kampanyası, müşteri trafiğinde toparlanma sinyalleri vermişti. Ancak salgın nedeniyle olumsuz tanıtımın uzaması, satışların yeniden canlanmasını zorlaştırabilir.

McDonald\'s hamburgerlerinden bulaşan ölümcül salgın yayılmayı sürdürüyor

İş Dünyası, Bakteri, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi McDonald's hamburgerlerinden bulaşan ölümcül salgın yayılmayı sürdürüyor - Son Dakika

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