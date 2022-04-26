Medipol AKAM "saha çalışmalarına" hız veriyor - Son Dakika
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Medipol AKAM "saha çalışmalarına" hız veriyor

26.04.2022 12:36
Medipol AKAM "saha çalışmalarına" hız veriyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Merkezi (AKAM), yakın coğrafya ile ilgili çeşitli teorik ve saha çalışmaları yürütürken, kadrosundaki duayen isimlerle dikkati çekiyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Merkezi (AKAM), yakın coğrafya ile ilgili çeşitli teorik ve saha çalışmaları yürütürken, kadrosundaki duayen isimlerle dikkati çekiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi çatısı altında kurulan AKAM, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki gelişmelere ilişkin ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalar ve çeşitli akademik faaliyetler yürütüyor.

Özel olarak Akdeniz havzası, Balkanlar ve Kafkaslar ile ilgili çeşitli teorik ve saha çalışmalarını sürdüren AKAM; seminer, çalıştay ve konferanslarla alanında uzman kişileri bir araya getirerek bölge ülkelerinin iktisadi, sosyal ve siyasi yapısına ilişkin bilginin artırılmasını ve politika uygulamalarının desteklenmesini amaçlıyor.

Bölgedeki gelişmeleri takip ederek yerel ve küresel politikaları karşılaştırma imkanı sunan AKAM'da öğrenciler de araştırmalara katılabiliyor.

Uzman araştırmacı ve akademisyenlerin yetiştirildiği merkez; sosyal, kültürel, dini, siyasi, etnik ve diğer beşeri sorunlarla ilgili bir tartışma, anlama ve birlikte çalışma kültürüne katkı sağlıyor.

Bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerle Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere araştırma ve politika önerisi raporları yayınlayan merkez bünyesinde Enerji Çalışmaları, Göç Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk adı ile üç çalışma grubu yer alıyor.

AKAM Yönetim Kurulu'nda İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ve Dr. Arda Akçiçek yer alırken merkezin danışma kurulunda Prof. Dr. Ali Resul Usul, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Prof. Dr. Hatice Karahan bulunuyor.

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Balkanlar, İstanbul, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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