Mehmet Çamır: "Türkiye, Regülasyonla Blockchain Yatırımlarında Merkez Olacak" - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Çamır: "Türkiye, Regülasyonla Blockchain Yatırımlarında Merkez Olacak"

Mehmet Çamır: "Türkiye, Regülasyonla Blockchain Yatırımlarında Merkez Olacak"
27.06.2025 19:05
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İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, kripto sektörünün geleneksel finansla eşit seviyeye geldiğini belirtti. Regülasyonların ardından Türkiye'nin global blockchain yatırımları için cazibe merkezi olacağını söyleyen Çamır, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun geleceği dönüştüreceğini vurguladı.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), İstanbul'un küresel dijital ekonomi sahnesindeki rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Kıtaları ve kültürleri birleştiren İstanbul'da gerçekleşen bu prestijli etkinlik, Web3 teknolojilerinin geleceğini tartışmak üzere yüzlerce uzmanı, yatırımcıyı ve girişimciyi bir araya getirdi.

Etkinliğin son gününde konuşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, hem yerel hem de global finans çevrelerinin blockchain ve kripto varlıklara artan ilgisini değerlendirdi. Çamır, Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline dikkat çekerek, regülasyon sonrası sürecin dönüştürücü etkilerine vurgu yaptı.

MEHMET ÇAMIR: "KRİPTO, GELENEKSEL FİNANSLA YARIŞIYOR, HATTA BİR ADIM ÖNE GEÇİYOR"

Çamır, kripto dünyasının artık bankacılıkla aynı hizmetleri sunduğunu belirterek, "Para yatırma, transfer, kredi alma, yatırım yapma gibi tüm hizmetler artık blockchain üzerinden de yapılabiliyor" dedi. Geleneksel finansın işlevlerini daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha verimli şekilde sunabilen kripto ekosisteminin, bireysel yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguladı.

Kurumsal ilginin hâlâ sürdüğünü ifade eden Çamır, OKX'in dünyaca ünlü bankalarla, yatırım şirketleriyle ve finans kurumlarıyla iş birliği yaptığını belirtti. Türkiye'de de benzer bir dönüşümün yaşandığını, yerli bankaların artık bu alanda aktif adımlar attığını ve sektöre entegre olmaya çalıştıklarını söyledi.

"LİSANSLAMA SONRASI TÜRKİYE, GLOBAL BLOCKCHAIN SERMAYESİNİ ÇEKECEK"

Türkiye'de lisanslama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, kripto sektörünün yeni bir döneme gireceğini ifade eden Mehmet Çamır, bu süreci üç fazda değerlendirdi. İlk fazda regülasyon beklentisi, ikinci fazda düzenlemelerin hayata geçmesi, üçüncü fazda ise global yatırımcıların Türkiye pazarına girişi öngörülüyor.

Çamır, Spot Bitcoin ETF'lerinin Türkiye'de hayata geçmesinin yakın olduğunu belirterek, asıl büyük potansiyelin gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda olduğunu vurguladı. "Bu dönüşüm, Türkiye'yi tamamen farklı bir noktaya taşıyacak" diyen Çamır, bireysel kripto yatırımcı sayısının Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısını geçtiğine dikkat çekti. Bu büyüklüğün artık göz ardı edilemeyeceğini belirten Çamır, kamu ve özel sektörün birlikte hareket ederek sektörü daha sağlıklı ve sürdürülebilir hâle getireceğini sözlerine ekledi.

Blockchain, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Çamır: 'Türkiye, Regülasyonla Blockchain Yatırımlarında Merkez Olacak' - Son Dakika

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