Mehmet Şimşek: Dalgalanmanın etkisi sınırlı kalacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisinin alınan önlemler kapsamında sınırlı kalacağını belirtti.

"DALGALANMALARIN ETKİSİ SINIRLI KALACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden son rakamları değerlendiren Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.