Mehmet Şimşek: Enflasyon 38 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Enflasyon 38 ayın en düşük seviyesinde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 24 ile 38 ayın en düşüğüne gerilediğini belirtti.

03.02.2025 10:57  Güncelleme: 11:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.

Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek.

Mehmet Şimşek: Enflasyon 38 ayın en düşük seviyesinde
Mehmet Şimşek: Enflasyon 38 ayın en düşük seviyesinde
Mehmet Şimşek: Enflasyon 38 ayın en düşük seviyesinde

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: Enflasyon 38 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ahmet Tunç:
    ben cebimdeki parayamı inanam yoksa sana mı insanları kandırmayın 56 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    peki halk neden hissetmiyor. habire temel tüketim mallarına zam üstüne zam geliyor.. ??? 37 0 Yanıtla
  • Seyit null:
    herşeye zam geldi eflasyon düştü nasıl oldu bu ? 32 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yalannnn uykusuz geceler yalannnn ağlayan bu gözler yalan çektiğim çileler yalan unuttum seni 32 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    halk hissetmiyor zam üstüne zam geliyor. denetim nerde yok tabi ... 27 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ülke bu numaraları bu saatten sonra Yutmaz 18 0 Yanıtla
  • Apple User:
    ya arkadaş yumurta bir kaç ay önce 80-90-100 arası idi şimdi tarım kredide 160 dalgamı geçiupr bunlar 17 0 Yanıtla
  • servet esen:
    ama simit 15 tl den 20 tl ye çıktı doğru enflasyon düşüyor 17 0 Yanıtla
  • zeynep tekeli:
    Ben bizimle dalga geçildiğini düşünüyorum 13 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Emekli olmalısın bence 1 0 Yanıtla
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