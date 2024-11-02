Mehmet Şimşek: İki Kademe Artırılan Tek Ülke Türkiye - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek: İki Kademe Artırılan Tek Ülke Türkiye

Mehmet Şimşek: İki Kademe Artırılan Tek Ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun iki kademe artırıldığını ve bu durumun dünya genelinde bir ilk olduğunu belirtti. Şimşek, bu durumun Türkiye'nin ekonomik istikrar ve güvenilirliğini gösterdiğini ifade etti.

02.11.2024 10:17
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notuna yönelik hamlesini sosyal medya ehsabından değerlendirdi. Şimşek Türkiye'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu belirtti.

Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti: S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.

Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.

Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır.

Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

S&P'den dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler detaylıca ele alınarak not bildirimi gerçekleştirildi. Açıklamada Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

SIKI PARA POLİTİKASINDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı. Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığının daraldığı belirtilen açıklamada, bu durumun cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüşte görüldüğü ifade edildi. Görünümün yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik gelecek 12 aydaki dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan olduğu kaydedildi. S&P'nin açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceği belirtildi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN "RİSK" UYARISI

S&P'nin açıklamasında, ücret belirlemede artış oranının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine, yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranına endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi. Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi. Açıklamada, ülkede 2028'e kadar planlı herhangi bir seçim olmaması nedeniyle, kademeli mali ve gelir politikası sıkılaştırması yoluyla talebi ve enflasyonu baskılamak için alan olabileceği belirtildi. Özel tüketimin yavaşlamasının, Türkiye ekonomisini soğutmada merkezi bir rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, reel GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 2,3 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

MAYIS AYINDA NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİFTİ

S&P, son olarak mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: İki Kademe Artırılan Tek Ülke Türkiye - Son Dakika

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