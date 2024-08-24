Şimşek'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış

Şimşek\'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddialarını yalanladığı ve borsada yaşanan hareketlilik hakkında konuştuğu belirtildi. İddiaları ortaya atan DP Milletvekili Cemal Enginyurt'un, geçmişte borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Şimşek, borsanın düşüşünden kendisinin sorumlu tutulduğunu ifade ederek, uydurma hikayelerle ekonomi ve piyasaların etkilenmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

24.08.2024 08:12
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğini isimlerden olan Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un borsa manipülasyonundan 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

ŞİMŞEK İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan istifa söylentilerini yalanladı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

ENGİNYURT: PAZARTESİ ÜLKE YANGIN YERİ

İstifa iddialarıyla birlikte borsada hareketli saatler yaşandı. Borsada birçok yatırımcı zarar etti. Bakan Şimşek'in istifa ettiğini iddia eden isimlerden birisi de Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu. Enginyurt Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Borsa İstanbul, sebepsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yeri." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış

HAPİS CEZASI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın ardından 2007'ye ait bir haber dikkat çekti. Cemal Enginyurt'un 2007'de borsa manipülasyonunda 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"BORSAYI BEN Mİ DÜŞÜRDÜM"

Öte yandan tartışmaların ardından bir kez daha paylaşım yapan Enginyurt ise, "Anlaşılan kazanan borsacılar ve iktidarın gidişatından mutlu olan bir kesim Mehmet Şimşek istifa etti dedim diye, borsanın düşüşünden beni sorumlu tutuyor. Ben Şimşeğin istifasını saat 20.09 da yazdım. Borsayı nasıl ben düşürdüm? Mehmet Şimşek istifa etmelidir. Sözümdeyim." açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış

SPK İNCELEME BAŞLATTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili istifa iddiasını ortaya atanlara karşı harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Ekonomi Şimşek'in istifa ettiğini öne süren Cemal Enginyurt borsa manipülasyonundan ceza almış - Son Dakika

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