Mehmet Şimşek: İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek: İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var

Mehmet Şimşek: İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirterek, ''Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız'' mesajını verdi.

18.04.2025 10:43
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Bakan Şimşek, dezenflasyon programının uygulamaya devam edileceğini söylerken, "Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi ve "İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Korumacılığın artmasının temel sebebi ABD-Çin arasındaki rekabet. Korumacılık ortamında Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda. İhracatımızın yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkelere yapılıyor. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi, Asya'daki rakiplerimize oranla bir avantaj sunuyor.

ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari açığı azaltarak makrofinansal kırılganlıkları minimize etmek amacımız var. Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz. Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi.

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Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • YUSUF YUSUF:
    Senin hic bir gerekcen yok emekli aç memur aç işçi aç fakir dahada fakir gerekceniz zengini daha zengin etmek memleketin icine ettiniz o koltugu birak git artik 79 3 Yanıtla
  • Umut Grgl:
    ağam bizimle eğleniir 69 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Hiç bişey yapmayın sadece enflasyonu aylık rakamları olduğu gıbı neyse onu açıklayın ki bizde patrondan zam alabilelim ne biliim emekli memur zam alabilsin yani zaten düzgün gitmiyor maaşlara zam da yeteri kadar gelmiyor zaten bitik ekonomi bırakında parayı çuvalla kazanan patrondan hakkımızı alalım işçi emekçi olarak. buyuk kul hakkına gırıyorsunuz ama ben vakit alnınızı secdeden kaldırmıyorsunuz olmaz yanı ekonomıstlık tarafını Bı kenara bırakın işin mümince davranın Müslüman gibi hakkaniyet ile yaklaşın bu konulara unutmayınız ki ölüm var sorgu var nizam var mahşer var... 55 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    kelşimşeke şimşir tarak yakışır 36 2 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    Yıl 2002 faiz oranları F; neredeyse çeyrek asır geçmiş iktidarda geldiğimiz nokta faiz yine F nereden nereye 32 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    lak lak .. leylek lakirtisi demek farccadan geliyor 26 2 Yanıtla
  • Hakan as :
    Bizim neden haberimiz yok bundan :) 24 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yemin ederim enflasyonun düştüğünü ben hissetmiyorum hatta günlük 3 öğün yemeği 2 öğüne düşürdüm aç yatıyorum umarım sizden değil sizin çocuklarınızdan çıkar acısı sizi destekleyenler den çıkar acısı 22 2 Yanıtla
  • Higuhita:
    Sen bireyler yapmaya çalışıyorsunda başındaki EKONOMİST siyasi hırs uğruna ne ülkeyi ne vatandaşı nede senin uğraşmanı umursuyor.. 18 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    hiç bir şey yok yalan dolan.. 13 2 Yanıtla
  • Murat Aydoğdu:
    allahım nasıl enflasyon düşüyor...bir simit 20 TL olmuş.bir bardak çay 15 TL Türkiye nin en büyük para biriminden 4 tane si ile 1 kilo et alamiyorsun..hala enflasyon düşecek diyorlar..resmen dalga geçiyorlar.... 13 0 Yanıtla
  • n5685244:
    ney enflasyon mu düşecek oley 12 0 Yanıtla
  • ck2478565:
    doğru diyor enflasyon düşmüş ayakta duracak halı yok 12 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kimse de yeter lannnnn demiyor. 12 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Netıce sıfır sadece konuşuyor ıyıye gıden yok hep daha kötü 9 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    EKONOMİ İÇİN BİRŞEY YAPMAK İSTİYORSANIZ DENETİMLERİ SIKILAŞTIRICI PROGRAMI ELE ALIN. ACİL PARADAN 1 SIFIR ATIP, EMEKLİ, ASGARÎ ÜCRET VE MEMURA %100 ZAM YAPIN BAŞKA YOLU YOK BU İŞİN. 8 0 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    ulkemizde eflasyonla mucadele insanlari zamlara alistirmak yoksa 170 lira olan ekmek arasi 15 lira olmicak 7 0 Yanıtla
  • 88374&&&:
    Senin için en güçlü gerekçe olsa olsa pişkin suratın olabilir. 6 0 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Senin ta gelmişini geçmişini, yayınlamıyanın da... 5 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Hiç karamsarliga gerek yok giren vatandaşa giriyor nasıl olsa 4 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Troller yine yok 1 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Size hava hoş tabi. Suç sizde değil size oy verenler varyaaaa 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek: İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var - Son Dakika
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