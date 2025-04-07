Mehmet Şimşek: Sadece para politikası üzerinden enflasyon inmez - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Sadece para politikası üzerinden enflasyon inmez

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesine ilişkin eleştirilere değindi. "Sadece para politikası üzerinden enflasyon inmez' diyip eleştiriyorlar. E, ineceğini kim söylüyor ki? Ne zaman bunu iddia ettik ki?" ifadelerini kullandı.

07.04.2025 11:56  Güncelleme: 12:08
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da IV. Tarım Orman Şurası "Tarım Ekonomisi Atölyesi" programında şu anda ciddi bir korumacılık ve sorun setiyle karşı karşıya olunduğunu, korumacılık mevcut haliyle kalırsa küresel ekonomide Almanya- Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabileceğini ifade etti.

Bakan Şimşek'in konuşmasında enflasyonun düşürülmesine dair çabaların sürdüğünü belirtti. Ancak buna dair bazı eleştirilerin olduğunu belirten Şimşek, enflasyonun kontrolü için ekonomik politikaların geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğini ifade etti.

Şimşek konuşmasında enflasyonun sadece para politikası üzerinden kontrol altına alınamayacağını eleştirilerine değinirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Şimşek, "Mehmet Şimşek: "Sadece para politikası üzerinden enflasyon inmez' diyip eleştiriyorlar. E, ineceğini kim söylüyor ki? Ne zaman bunu iddia ettik ki?" diye konuştu.

Mehmet Şimşek: Sadece para politikası üzerinden enflasyon inmez
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Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: Sadece para politikası üzerinden enflasyon inmez - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • orhanbayarr21:
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