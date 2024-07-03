Mehmet Şimşek\'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

Ekonomi

Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu! Rakam öyle böyle değil

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı güncel rakamlara göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını "Dezenflasyon süreci başladı" sözleriyle yorumlayan Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu X'teki hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON EĞİLİMİ YIL SONU HEDEFİMİZLE UYUMLUDUR"

Bakan Şimşek, "Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

"KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ"

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.