Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" dedi.

03.07.2024 10:34
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı güncel rakamlara göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını "Dezenflasyon süreci başladı" sözleriyle yorumlayan Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu X'teki hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON EĞİLİMİ YIL SONU HEDEFİMİZLE UYUMLUDUR"

Bakan Şimşek, "Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

"KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ"

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
Mehmet Şimşek\'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Guner Çavuşoğlu: Nee 1.64 mü ..! Ya yakıta sadece 1 ayda 3 kez zam geldi…Elektiriğe %38 ZAM geldi.. en basit limonun kg’mı 85 TL.. Ama TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyon 1.64..! Ben buna sadece “GÜLERİM :))” 77 1 Yanıtla
    Selim Kayisi: Balonun sönmesine 1 ay kaldı. 1 0
  • Yusuf Çarman: Kızım sen yaz, oğlum sende oyna politikası nereye kadar gider artık. 60 1 Yanıtla
    Ali Arslan: Bakana şunu hatırlatmak gerekiyor,refah mi biraktiniz kalıcı olsun,önce refahı sağlayın millet geçim derdinde gecinemiyor kıvranıyor,.. kalıcı refahı saglayacakmis! 3 0
  • Mustafa Albayrak: çarşı pazar öyle demiyor gene her şeye zam geliyor şimşek 43 1 Yanıtla
  • Seyhmus Baydan: hadi inandık tamam bişey olmaz Allah büyük elbet devran döner o sap şey olur döner ???????? 31 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: elektrige yuzde 38 zam gelmesindden belliydi enflasyonun yuzde 1.65 cikacagi 26 1 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ: pekii zeki mürende bizi görecekmi memoo?? 18 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: Enflasyon düşmezzzzzzzzz,,, ölümden başkası yalannnnnn 16 0 Yanıtla
  • Tuncay Akdağ: El insaf, enflasyon farkı, 8 elektirik, e kira artışı temuz ayı için,çarşı pazar market yükselen fiyat endeksi, hani nerde düşen enflasyon,ben her ay aldığım market alışverişi bir üst miktara çıkıyorsa kimse bana dezenflasyon süreci başladı demesin 16 0 Yanıtla
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