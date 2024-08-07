Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum

Mehmet Şimşek\'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum

Kayıt dışılıkla mücadelede denetimler son sürat devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere kurmaylarına verdiği talimatı açıkladı. Bakan Şimşek "Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle" dediğini aktardı.

07.08.2024 10:03
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Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışılıkla mücadelesi hız kesmeden devam ederken Bakan Mehmet Şimşek'ten dün dikkat çeken bir çıkış geldi. Mali denetimlerin her sektör için giderek arttığını, kayıt dışılıkla mücadele dışında seçeneklerinin olmadığını belirten Şimşek kurmaylarına verdiği talimatı da ilk kez açıkladı.

"SİZİNLE KAMPÜSTE KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUM"

"Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan biz vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem kazanıyor hem kayıt dışı" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "O kesimleri buradan uyarıyorum, sürekli sahada olacağız. Arkadaşlara söyledim, üst düzey yöneticilerimiz dahil. Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle. Sürekli sahadaki ekiplerin başında siz de sahada olacaksınız. Hedef vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

"EYT'NİN BÜTÇEYE YÜKÜNÜ KAPATACAK"

EYT'nin maliyet hesaplaması kademeli emeklilik bekleyenleri de düşündürürken Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık düşük verimlilik, düşük ölçek, itibarsızlık, haksız rekabet demek, en büyük tutku ile üzerine gideceğimiz konu kayıt dışılık, bizim bütçeyi düzeltmemiz lazım. EYT'nin gelecek yıl etkisi neredeyse 1.2 trilyon lira. Bu sene 740 milyar lira. Bu olmuş bitmiş, artık geriye bakmanın manası yok. Kayıt dışılıkla mücadele ederek bunu telafi etmek istiyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"KIYAMET KOPARDILAR"

Şimşek sözlerini, "Onun için son veri paketinde dikkat ederseniz istisnaları azalttık, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar getirdik yüzde 15, Türkiye'deki şirketlere geçmiş haklarını tabii ki koruduk ama bundan sonrası için yüzde 10 asgari kurumlar vergisi getirdik. Vatandaşa yansıyan önemli adım atmadık. O kadar yaygara koparılmasına rağmen bir taslak üzerinden benim bile görmediğim bir taslak üzerinden ne kıyametler kopardılar. Bizim için kayıt dışılıkla mücadele olmazsa olmaz" diyerek sürdürdü.

"ÇOK KAZANANLAR MUTLAKA MALİYE KAPINIZI ÇALACAK"

Konuya ilişkin son olarak Bakan Şimşek, "Bütün bu konulara eğileceğiz. Sektör zikretmem yanlış yerlere çekilir. Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Maliye, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • uğur aksakallı: önce şu vergi borçlarını sildiklerinizden faizi ile geri alında.Milyarlar kazananların milyonlarca borcunu sil ama garibim pazarcıya yüklen gitsin 143 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: neden ??? senin imzan onayın olmadan onlar adım atamazki ?? 71 34 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Mehmet Bey, acaba kampüse gitmeden onların kampüste olduğunu nasıl öğreniyorsunuz ? 54 35 Yanıtla
  • YUSUF CANER: AF AF AF AFİNI ISTE 58 29 Yanıtla
  • murat özdemir: Doğru demiş sayın bakan, ne işiniz var orda, sahaya çıkıp etki tepki ölçümü yapın, iyice göbeklendi bu maliyeciler. 50 6 Yanıtla
  • Recai durukan: HER YERDE SURİYELİ İŞCİ CALISIYOR BUNLAR SGK lımı??????al sana kayıt dışı( BİZDENDE ÇOK KULLANIYORLAR HASTENELERİ ) bunu yapan sizsinizgerci sikinti yok 40 milyar dolar harcadık 40 daha harcarım zihniyeti ne bekleye biliriz ama suçlular EYT liiler sadece devlete verin siz İSTEMEYİN LÜTFEN 46 8 Yanıtla
  • Murat Kara: Sahalara tahsilata çıkarma yapacagınıza kuçuk esnaf ile sorunları hakında anket yapıp çozum bulun bay şimşek 37 9 Yanıtla
  • Emir Filiz: Allah Allah yüksek faiz issizligi arttirir yabanci sermayenin girmesini engeller hizmet ticaret durur ekonominin başındaki.benim.tabiiki halkıma bunca hizmet yapanların kamuya olan borçlarını sileceğiz.oteleyecegiz demişti biri kimdiki.acaba 35 5 Yanıtla
  • Thecaptainblack: Tek çözüm nakitin yasaklanması. Artık herşey kredi kartı ile olsun 8 10 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: He he 7 2 Yanıtla
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