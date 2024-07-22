Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Merkez Bankası'nın yüzde 43 olarak değiştirdiği yıl sonu enflasyona tahminine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Bakan Şimşek "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.
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22.07.2024 11:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum - Son Dakika
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