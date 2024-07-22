Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum

Mehmet Şimşek\'ten Merkez\'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum

Merkez Bankası'nın yüzde 43 olarak değiştirdiği yıl sonu enflasyona tahminine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Bakan Şimşek "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.

22.07.2024 11:31  Güncelleme: 11:35
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Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e, dolar tahmini ise 37,75 TL'den 37,37 TL'ye geriledi.

Merkez'in açıkladığı beklenti rakamlarıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk yorum geldi. Bakan Şimşek "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e, 12 ay sonrası yüzde 30'a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3'e düştü.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ KESİNTİSİZ GERİLEDİ"

OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."

Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum

Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Ekonomi, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Göksel Tuygun: Temmuzda her şey de gözle görülür fiyat artışı oldu söylenen şeylerle bizim yaşadığımız uyuşmuyor 105 9 Yanıtla
    Hursit Yavas: Bu yorumu begenmeyenler ya başka ülkede yaşıyor yada alışveriş yapmıyorlar . Her ay fiyatlar artıyor . 58 5
  • emrah bakansız: size zerre inancım yok herşeye zam geliyor siz nerde yasiyorsunuz yalan yalan yalan gel vatandasla bir konuş esnafla konuş sokağa in inemessin ki 53 6 Yanıtla
  • Burak balan: Temmuzda meyve sebze dışında yüzde 20 en az geldi herşeye. Neye göre yükselmemiş arkadaş. Sırf maaşa zam vermemek için! 45 4 Yanıtla
  • Kamil Şenel: Temmuzda herşey zamlandı. Nasıl düşecek anlamadım. Haa Bi dakka kira 3 bin, süt 10 TL, kıyma 85 lira diyeceksiniz hatırladım. 41 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: kis gekince geri yukselecek milletin alim gucu dusexek enflasyon yerine 35 1 Yanıtla
  • cebrail çalışır: O zaman niye herşeye habire zam geliyor 12 0 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: Herseye zam geldi temmuz enflasyonu 3.8 ile 4.10 arasi olur bu baska alemde yasiyor simsek uyan Üsküdar'da sabah oldu biz bittik sen bitirdin 12 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Boş laf salatası yapıyor 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: sizin enflasyon düşüyor da bir bizim bizimkinin düştüğü yok 0 0 Yanıtla

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