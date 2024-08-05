TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi.
Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin ilk değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllık enflasyon düşüyor" mesajını paylaştı.
Bakan Şimşek açıklamasına şöyle devam etti; "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.
Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."
Son Dakika › Ekonomi › Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika
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