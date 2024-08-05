Mehmet Şimşek\'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

Ekonomi

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi.

Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin ilk değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllık enflasyon düşüyor" mesajını paylaştı.

"AYLIK ENFLASYON GEÇİCİ ETKİLER KAYNAKLI ARTTI"

Bakan Şimşek açıklamasına şöyle devam etti; "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ"

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."