Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.

05.08.2024 10:36
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi.

Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin ilk değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllık enflasyon düşüyor" mesajını paylaştı.

"AYLIK ENFLASYON GEÇİCİ ETKİLER KAYNAKLI ARTTI"

Bakan Şimşek açıklamasına şöyle devam etti; "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ"

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
Mehmet Şimşek\'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Selcuk null: yalan yalan, yalan 22 yıldır hep yalan . 179 5 Yanıtla
  • Özdemir Yalçın: işçiye zam yok ama memura millet vekillerine var böylemi eflasyon dusecek 151 24 Yanıtla
  • Hakan Tani: La fontenden masallar 156 5 Yanıtla
    Şevki Sünger: ben lastikli giyiyorum artık . 63 1
  • Nejdet Aydemir: Bu gidişle mi enflasyon düşecek Her günkü zamlarla 146 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: insanları oyalamaktan başka bişey yaptığınız bişey yok herhangi bi rahatlamayı alt sınıf hissetmiyor herşeye hergün zam geliyor nerde sabit fiyat 146 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı: sizin bu kafayla bir box olmaz 138 7 Yanıtla
  • Samet Aldemir: hep laf hiç düştüğünü görmedik 128 2 Yanıtla
  • Murat yaman: bu nasıl düşüş anlayamadık? fiyat istikrarı diye bir şey yok ülkemizde,etkilerini de bu sistemle göremiyeceğiz. 123 0 Yanıtla
  • özer bergin: Yüzde 40 eflasyon hedefine ulaşmak için hesap makinesiyle 12 ay bölü yüzde 40 yapmış ve çıkan sonucu açıklamışlar. 118 0 Yanıtla
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