Mehmet Şimşek'ten vergi indirimi isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şok yanıt: Transferde şov yapıyordunuz

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Yaz transfer döneminde futbolculara milyonlar harcayan üç büyük kulüp iddiaya göre vergi indirimi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kapısını çaldı. Bakan Şimşek'in 3 büyük kulübün başkanına "Transfer döneminde uçakların biri indi biri kalktı. Şov yaptınız. Şimdi vergi indirimi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdiği öne sürüldü.

100 MİLYON EURO'YA YAKIN HARCAMA

Yayın gelirlerinin düşmesinden şikayet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer döneminde 100 milyon Euro'ya yakın harcama yapmıştı. Futbolculara verilen ücretler hariç bonservis bedeli olarak Fenerbahçe 56.8 milyon euro, Galatasaray 29.54 milyon euro, Beşiktaş ise 12.5 milyon Euro ödeme yaptığı hesaplandı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN KAPISINI ÇALDILAR

10 Haber'in haberine göre, kadrolarına bir çok kariyerli ismi katarak bonkör davranan üç büyükler, vergi indirimi için Mehmet Şimşek'in kapısını çaldı ancak istediklerini alamadı. İddialara göre, üç büyük kulübün başkanı Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'nin taleplerini dinleyen Bakan Şimşek onları şaşırtan bir çıkış yaptı.

"ŞOV YAPIYORDUNUZ ŞİMDİ İNDİRİM Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Daha önceki dönemlerde defalarca vergi indirimi alan kulüplere ret yanıtı verildi. Bakan Şimşek'in herkesi etkileyen bazı ürünlerdeki ÖTV artışı ve ek MTV vergisine vurgu yaptığı ve böyle bir ortamda spor kulüplerine indirim gibi bir uygulamanın yapılmasının söz konusu olmadığını söylediği belirtildi. İddiaya göre Mehmet Şimşek, "Transfer döneminde uçakların biri indi biri kalktı. Şov yaptınız. Şimdi vergi indirimi mi istiyorsunuz?" şeklinde konuştu.