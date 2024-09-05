Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program toplantısında konuştu.
*Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur. Önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Bu olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız.
*Dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir.
*Kalıcı refah artışı için enflasyonu düşük tek hanelere indirip orada tutup fiyat istikrarını sağlamak lazım.
*Rantın vergilendirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.
*2025'te bütçe açığını azaltıyoruz, bu da dezenflasyona güçlü destek demektir.
* Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Son Dakika › Ekonomi › Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz - Son Dakika
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