Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.

05.09.2024 13:19  Güncelleme: 13:35
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

*Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur. Önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Bu olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız.

*Dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir.

*Kalıcı refah artışı için enflasyonu düşük tek hanelere indirip orada tutup fiyat istikrarını sağlamak lazım.

*Rantın vergilendirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

*2025'te bütçe açığını azaltıyoruz, bu da dezenflasyona güçlü destek demektir.

* Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Aynur Cıkın: Ediyosun da ortada birşey yok herşey almış başını gidiyor ev sahibi 7 bin tl zam yapıyor oluyor sana bu seneki ev kirası 15 bin Allah sonumuzu hayır etsin 65 1 Yanıtla
  • Murat Avci: zengin den al.. fakirin fukaranın peşini bırakın. kuyumcu memurun ödediği vergi kadar bile vergi ödemediği bu ülkede ne vergi adaleti istiyoruz.. 49 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Canın chenneme seni adi 34 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bu başlıktan şu anlaşılıyor. Geçmiş bakanlıklar vergide adaleti sağlayamadı ya da vergide adaletsiz bir dağılım yaptı. 37 0 Yanıtla
  • Ozcan Yildirim: hadiii vah vah ne dedi ne deiii.. 23 1 Yanıtla
  • null: ağam nereye geçelim 20 1 Yanıtla
  • İbrahim Borinli: ne zaman işçinin sırtından inersin zengine binersin o zaman hem devlet hemde ülke rahatlat ama tabi önce Türk olmak lazım sonra yürek lazım . 19 1 Yanıtla
  • ALİÇO null: kamu işçilerinin maaşlarından her ay vergi adı altında kesilen cezayı kaldırın artık 16 1 Yanıtla
  • Kerim Dokuz: Vakıf evi kiraladık VAKIF . 6500 dü ağustosta kontrat yenilenecekti 11000 oldu ananem emekli vefat eden eşinden aldığı maaşla geçiniyo 10500 maaş alıyo . Hadi gelinde çıkın işin içinden . 10500 maaş 11000 kira böyle adaletmi olur ? Yazık 16 0 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Bu kadar yorma kendini ya yeter artık biraz dinlen 11 1 Yanıtla
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