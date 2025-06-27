Melissa Kurtcan: "Satoshi21, Özgürlük Arayışından Toplumsal Etkiye Uzanan Bir Yolculuk"

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), Web3 teknolojilerinin ve kripto para dünyasının giderek artan etkisini merkezine alan uluslararası bir etkinlik olarak İstanbul'un kalbinde gerçekleşti. Kıtaları ve kültürleri bir araya getiren bu buluşma, teknoloji, finans, sanat ve toplulukları birbirine bağlayan küresel bir ağ ortamı sundu.

Kuruculardan dev şirket temsilcilerine, yatırımcılardan girişimcilere kadar pek çok fikir liderinin yer aldığı IBW, İstanbul'u Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarı içinde daha da öne çıkarıyor. Etkinliğin son gününde ise girişimcilik, topluluk inşası ve kültürel dönüşüm temaları dikkat çekti.

MELISSA KURTCAN: "SATOSHI21, BİR ÖZGÜRLÜK ARAYIŞINDAN DOĞDU"

IBW kapsamında Haberler.com'a konuşan Satoshi21 CEO'su Melissa Kurtcan, Web3 yolculuğunun bir özgürlük arayışıyla başladığını söyledi. "Bitcoin ile ilk tanışmam Boğaziçi'nde öğrenciyken, tamamen ideolojik bir merakla oldu," diyen Kurtcan, yıllar içinde bu ilginin hem bireysel hem toplumsal fayda sağlayan girişimlere dönüştüğünü ifade etti.

Pandemi döneminde Endonezya'da mahsur kaldığı süreçte Satoshi21 topluluğunun temellerini attığını belirten Kurtcan, bugün bu yapının hem ürün geliştiren bir venture stüdyoya hem de topluluk destekli iş modelleri üreten bir danışmanlık platformuna dönüştüğünü aktardı. "İlk başta bireysel kurtuluşla başlayan yolculuk, toplulukla büyüdü ve şimdi topluma miras bırakacak işler yapma evresine geçtim," sözleriyle girişimcilik felsefesini özetledi.

SANAT, TEKNOLOJİ VE TOPLULUK ARASINDA YENİ KÖPRÜLER KURUYOR

Melissa Kurtcan, "Timeless" adını verdikleri özel etkinlikle sanat, kültür ve Web3 teknolojilerini bir araya getirdiklerini belirtti. Türkiye'de sanatçılar, yatırımcılar ve teknoloji odaklı girişimciler arasında yeni diyaloglar kurmayı hedeflediklerini ifade eden Kurtcan, bu bağlamda Satoshi21'in sosyal etki odaklı projelere öncülük ettiğini vurguladı.

Satoshi21'in ürün geliştirme kolu S21 Labs ile Web3 çözümleri ürettiklerini belirten Kurtcan, bu projelerin kültürel, teknolojik ve ekolojik anlamda geleceği şekillendirecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. "Veri mahremiyeti, dijital özgürlük, topluluk desteği ve kültürel değerlerin korunması artık birlikte düşünülmeli," diyen Kurtcan, teknolojinin sadece araç değil, aynı zamanda yeni bir davranış biçimi yaratması gerektiğine dikkat çekti.