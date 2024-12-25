Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı

Geniş Video İzle

Ankara Yenişehir Pazarı'nda esnafı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlardan birinin ''Başkanım memur maaşını yapacaklar?'' sorusuna ''Yüzde 12 yapacaklar. Çok korkuyorum'' yanıtını verdi.

25.12.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücrete yapılan zam oranıyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenişehir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

"BAŞKANIM MEMUR MAAŞINI NE YAPACAKLAR?"

Ziyaret esnasında bir vatandaş, CHP lideri Özel'e "Başkanım memur maaşını ne yapacaklar?" sorusunu yöneltti. Özel bu soruya "Yüzde 12 yapacaklar. Çok korkuyorum" yanıtını verdi.

Memur maaşı ne kadar olur? Vatandaş sordu, Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı

YENİ ASGARİ ÜCRETE SERT TEPKİ

CHP lideri Özel, dün akşam saatlerinde açıklanan yeni asgari ücretle ilgili "Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Öte yandan memurlar ve emeklilere altı aylık enflasyon farkı haricinde zam yapılmayacağı konuşuluyor. Eğer ek zam yapılmazsa 2025 için emekli aylıklarına yüzde 17, memur maaşlarına için de yüzde 12.26'lık zam verilmesi planlandığı kaydedildi. Bu hesaba göre en düşük memur emekli aylığı 17 bin 586 TL'den 19 bin 742 TL'ye çıkacak. Bekar memur maaşı 36 bin 236 TL'den 40 bin 678 TL'ye yükselecek.

Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel\'in cevabı hayal kırıklığı yarattı

Özgür Özel, Yenişehir, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Berat Yavuz:
    reis yakında ek zam ypar fakirlere manda yoğurt dan atıkların verir bu aziz milletimize 8 12 Yanıtla
  • Alparslan:
    siyasetçi korkmaz gerekiyorsa sine-i millete döner kıyameti kopartir halkı açlıkla sefaletle yüzyüze getiriyorlar sen çok korkuyorum diyorsun ne korkuon dimdik duramiyorsan muhalefet yapmaycaksin 12 1 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    acil sandik kurulmali tez zamanda 6 6 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    duygu sömürüsü yapıyor fırsattan istidade 2 5 Yanıtla
  • Halil Sahin:
    asgari ücretliye yaptıkları zamla asgari ücretli yılı yaptılar. memur ve memur emeklisinede daha güzelini yaparak asgari ücret emekli ve memur yılı olarak gireriz 2025 yılına 2024 emekli yılı olarak geçmişti..Verdiğimiz oylar gözünüze dizini ze dursun inşallah elim kırılsa da vermez olaydım.... 5 1 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    ne memuru kardeşim askari ücret li ne yapsin 1 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kemal abi kurban olam geri gel 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
20:47 Eric Trump da paylaştı Bir ülke alarma geçti Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.