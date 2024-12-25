Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel\'in cevabı hayal kırıklığı yarattı

Ekonomi

Asgari ücrete yapılan zam oranıyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenişehir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

"BAŞKANIM MEMUR MAAŞINI NE YAPACAKLAR?"

Ziyaret esnasında bir vatandaş, CHP lideri Özel'e "Başkanım memur maaşını ne yapacaklar?" sorusunu yöneltti. Özel bu soruya "Yüzde 12 yapacaklar. Çok korkuyorum" yanıtını verdi.

YENİ ASGARİ ÜCRETE SERT TEPKİ

CHP lideri Özel, dün akşam saatlerinde açıklanan yeni asgari ücretle ilgili "Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Öte yandan memurlar ve emeklilere altı aylık enflasyon farkı haricinde zam yapılmayacağı konuşuluyor. Eğer ek zam yapılmazsa 2025 için emekli aylıklarına yüzde 17, memur maaşlarına için de yüzde 12.26'lık zam verilmesi planlandığı kaydedildi. Bu hesaba göre en düşük memur emekli aylığı 17 bin 586 TL'den 19 bin 742 TL'ye çıkacak. Bekar memur maaşı 36 bin 236 TL'den 40 bin 678 TL'ye yükselecek.