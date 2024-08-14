Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti

Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti

Toplu sözleşme ikramiyesi hakkının yasal düzenlemeye alınmasıyla 2 milyonu aşkın memura ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda sendikalı tüm memurlar her ay 641 lira alacak. Ödemelerin 15 Ağustos günü maaşlarla birlikte yapılması bekleniyor.

14.08.2024 13:50
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Kamu görevlilerinin önemli kazanımlarından biri olan toplu sözleşme ikramiyesi, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edilmişti. Meclis'te kabul edilen maddeyle bu hak, yasal düzenleme kapsamına alındı.

HER AY EK ÖDEME ALACAKLAR

Bu sayede sendikalı memurlar, toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira 81 kuruş almaya hak kazandı. Sendikalı tüm memurlara bu ödeme her ay yapılacak. Düzenlemenin sendikal örgütlenmeye de katkısı bulunuyor. 2 milyona aşkın memura yapılacak ödemelerin 15 Ağustos günü maaşlarla birlikte yapılması bekleniyor.

"YÜZDE 2'LİK BARAJ KALDIRILDI

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Bulunduğu hizmet kolunda yüzde 2 barajını aşan sendika üyelerine verilen bir düzenlemeydi. Koyulan hüküm ile birlikte yüzde 2'lik baraj kaldırıldı. Sendikalı olan maaşından sendika kesintisi yapılan bütün memurlar bundan yararlanacaktır" dedi.

YENİ YILDA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Söz konusu tahminlerle emekli ve memur zammı hesaplanabiliyor. Yüzde 38 olarak hesaplanan enflasyon tahminine göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak.

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Son Dakika Ekonomi Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Ali Yılmaz: ne memurmuş be arkadaş vermeye doyamadınız 67 120 Yanıtla
  • Deniz Kutlu: Bu parayı zaten birkaç ay öncesine kadar alıyorduk yani kimsenin lütfu değil. Ayrıca paranın içinden 289 lira da sendika aidatı kesiliyor. Bir haberi yaparken ya iyi araştırın. Ama biz konuyu zaten biliyoruz diyorsanız da doğru haber yapın. 75 15 Yanıtla
  • VillaUmut: Bizim maaşlardan 50 bin TL’den fazla (vergi) kesip memura dağıtmanız? :) Muazzam bir kalkınma politikası! 34 55 Yanıtla
  • Serkan Basar: Dünyaya bir daha gelirsem memur olarak gelmek isterim 40 47 Yanıtla
  • Yakup Tosun: bu ülkede sanki sadece memur muhtaç fazla para alan onlar lojman alan onlar en az çalışanlarda onlar. 14 32 Yanıtla
  • mustafa sagdic: haber bastan asagi yanlis. memura dusman gozuyle bakiliyor. bu dedikelri paralari alan yoookkk 29 7 Yanıtla
  • Özdemir Yalçın: Allah gözlerini doyursun ama doymazlar 3 13 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: haberi haber gibi yapmazsan işte böyle olur..bu bahsettikleri kıytırıktan altıyüz tl.ne ikramiye ne de zam..memurların sendika aidatlarının geri ödenmesi arkadaşlar,,daha önce kesmişlerdi... 0 0 Yanıtla
  • Miraç YILMAZ: Adaşet bu olsa gerek, ter dökene az, klimadan üşüyene çok maaş... 0 0 Yanıtla
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