Memur-Sen\'den hükümete yanıt: Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz

Hükümetin son zam teklifini kabul etmediklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...