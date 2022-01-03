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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek zam şart oldu - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek zam şart oldu

03.01.2022 12:08
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek zam şart oldu

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, yıllık enflasyonun yüzde 36,08'i bulduğunu belirterek, "15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibarıyla hükumetin de irade ortaya...

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, yıllık enflasyonun yüzde 36,08'i bulduğunu belirterek, "15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibarıyla hükumetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz. Ek zam şart olmuştur" dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 13,58 aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 36,08'i bulduğunu belirterek, "2021 Temmuz- Aralık enflasyonu yüzde 25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 olarak belli oldu. Kısacası aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki 'hedefler tutmadı, tahminler şaştı'. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor. Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 2021 için yüzde 3+3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, ezildi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır" dedi.

'KAYIPLAR TELAFİ EDİLMELİ'Yalçın, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyonun arttığını, maaşların erimeye, gelir dağılımında adaletsizliğin büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte; doğal gaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'ek protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez. Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir. Bu itibarla, 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibarıyla hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz. Ek zam şart olmuştur."


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Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek zam şart oldu - Son Dakika Ekonomi


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