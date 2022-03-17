Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Niğde'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Niğde'de konuştu Açıklaması

17.03.2022 13:20
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Niğde'de konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurların aldığı zammın bir sonraki ay kaybolmaması için bir an önce piyasa istikrarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurların aldığı zammın bir sonraki ay kaybolmaması için bir an önce piyasa istikrarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Yalçın, çeşitli ziyaretler için geldiği Niğde'de Memur-Sen İl Temsilciliği'nde yaptığı açıklamada, önlerinde çok önemli gündemlerin olduğunu belirtti.

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısının 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini aktaran Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de ek göstergeye tabi tutulması, emekli maaşları ve ikramiyelerde de bu anlamda iyileşmenin sağlanmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunun için ter akıtmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Toplu sözleşme yasası ve mevzuatının şu an memur sendikacılığını kaldırmadığını savunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Onun için mevzuatın geliştirilmesine, uluslararası normlara yaklaştırılmasına ve en azından Türkiye'deki işçi sendikacılığı pratiğine uyumlaştırılmasına ihtiyaç var. Bunun için 4688 sayılı yasayı, toplu sözleşmenin 10'uncu yılında 4 Nisan'da tartışmaya açıyoruz. 6 başlıkta enine boyuna yoğun bir tartışma sürecek ve düzenleyeceğimiz kongre sonrası oluşan yol haritasıyla da 4688 sayılı yasayı değiştirmek için yoğun bir gündem oluşturacağız. İsteğimiz, beklentimiz 7. dönem toplu sözleşmeye kalmadan yasaların mutlaka ve mutlaka acil kısımlarına ilişkin adımların atılması ve genel çerçevenin uluslararası normlara uydurulmasıdır."

Toplam 802 kazanımın altında imzası olan bir konfederasyon olarak kazanım sayısını artırmak, kamuda genel memnuniyeti sağlamak istediklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Ekonomik durum memurları bu anlamda zorluyor. Çünkü enflasyon rakamları, piyasadaki emtia fiyatları, yakıt fiyatları da şu an çalışan kesimi zorluyor. Onun için memurların aldığı zammın bir sonraki ay kaybolmaması açısından bir an önce çözüm üretilmeli, bir an önce piyasanın istikrarı sağlanmalı. Çünkü biz ne alırsak alalım istikrar sağlanmadığı zaman bir sonraki ay yine sıkıntılı bir zemin ortaya çıkıyor. Bu açıdan da memura yapılabilecek en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarının sağlanmasıdır. Hükümetten de bir an önce piyasa istikrarını sağlanmasını ve düşük enflasyonun temin edilmesini bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Niğde'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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