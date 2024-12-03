Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Ekonomi

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Yılın ikinci yarısı için Kasım ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı.

Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılı dokuzuncu ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 yılı Ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINDA 5 AYLIK FARK 14,6 OLDU

İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında enflasyon yüzde 12,6 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağkur emekli aylıkları için üç aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 12,6 olarak ortaya çıkmıştı.

Kasım ayı enflasyonu ile SSK ve Bağkur emekli aylıkları için beş aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı 14,6 yüzde olarak belirlendi.

Emekliler Haziran'da altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI EN AZ NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyonu memur ve emeklileri de yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Söz konusu beş ayda toplam enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleştiği için memur ve memur emeklisi için ortaya çıkmış enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2 olarak netleşti.

Son beş aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklisine oluşan farka yüzde 6 zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 10,43 olarak belirlenmiş oluyor.

Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 19,30 olarak hesaplanmıştı.

Yeni yıl zamları 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon oranıyla tam olarak netlik kazanacak.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE 2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunda TCMB'nin beklentisini yüzde 44'e yükseltti. Memur ve memur emeklileri Ocak 2025'te yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. TCMB'nin beklentileri gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 4,95 olacak.

Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 gelirse yeni yılda memur ve memur emeklisine yapılacak toplam enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahmini yüzde 11,25 seviyesinde gerçekleşiyor. Enflasyon beklentisine göre işçi ve SSK emeklisinin alacağı zam ise yüzde 15,44 olarak hesaplanıyor.