Memur ve emekli zamları netleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve emekli zamları netleşiyor

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Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarındaki artış için kritik olan 3 aylık enflasyon farkına odaklanıldı. Peki, bu 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 yılı için memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne şekilde belirlenecek?

03.10.2024 12:21  Güncelleme: 12:29
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Memurların enflasyon farkına %1'in altında bir oran kaldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDAKİ 3 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ

Memur ve emekliler, maaş zammını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkıyla alıyor. Son rakamlaragöre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Bu artış, 2025 Ocak ayında maaşlara yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranları birikimli olarak hesaplanacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak 2025'te memurlar, %15'lik bir toplu sözleşme zammı da alacak. Ancak net rakam, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.

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Son Dakika Ekonomi Memur ve emekli zamları netleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emir Emir:
    ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM TARİHTE İLKDEFA MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİK.KİMİN NEKADAR MAAŞ ALDIĞINI SORGULANIYORUM BEN HAKKIMI ARIYORUM.BENİM OY VERMEMDEKİ KRİTERİM BU. 12 1 Yanıtla
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