Memur ve emekli zamları netleşiyor

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Memurların enflasyon farkına %1'in altında bir oran kaldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDAKİ 3 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ

Memur ve emekliler, maaş zammını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkıyla alıyor. Son rakamlaragöre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Bu artış, 2025 Ocak ayında maaşlara yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranları birikimli olarak hesaplanacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?



Ocak 2025'te memurlar, %15'lik bir toplu sözleşme zammı da alacak. Ancak net rakam, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.