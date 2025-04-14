Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Milyonlarca kişinin beklediği dönem yaklaşıyor. Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında gelecek zam oranları netleşmeye başladı. TÜİK'in 3 aylık enflasyon verileri incelendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden yüzde 10,06'lık bir zam oranını hak ettiği hak etti anlaşılırken, memur ve memur emeklilerine de toplam yüzde 9,03'lük bir zam bekleniyor.

14.04.2025 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik kriz giderek tırmanırken, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına uygulanan zam da yetersiz kalınca geçim sıkıntısı giderek büyümeye başladı. Mevcut maaşlarıyla hayat pahalılığına karşı direnemeyen vatandaş, temmuz ayında yapılması beklenen zamlarla bir nebze olsun rahatlamayı umuyor. Bu oranın beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı ise merak konusu...

YÜZDE 10 EMEKLİNİN CEBİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu ocak, şubat ve mart ayı enflasyon verileri sonrasında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmeye başladı. Söz konusu üç aylık dönemde enflasyonun toplam oranı yüzde 10,06 olurken, bu hesaba göre emeklilerin en az yüzde 10,06'lık zammı şimdiden hak ettiği anlaşılıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Zam beklentisi olan bir diğer grup olan memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme kapsamında temmuzda sadece yüzde 5'lik bir maaş artışı görecek. Fakat enflasyon oranlarının bu oranı geçmesi halinde aradaki farkın da maaşlara yansıtılacağı belirtiliyor. Mevcut enflasyon verileri ışığında memurlar yüzde 3,83'lük enflasyon farkıyla toplamda yüzde 9,03'lük bir zam bekliyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de nisanda enflasyonun yüzde 3,07, mayısta yüzde 2,20, haziranda da yüzde 1,70 olacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,91'e çıkması yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 17,91'lik zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri de yüzde 11,23 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 16,79'luk bir zam alabilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamlı maaşlar, temmuz ayında hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihlerinde yeni maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihlerinde alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi olacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Ekonomi, Finans, Güncel, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • caps lock:
    Bu veriler yalan dolan. 8 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    çalısanla emekli neden aynı oranda zam alıyor. çalışan 50,60 binlira maaş alıyor. emekli 18 ila 25 binlira maaş alıyor. aynı yüzde oranıyla zam yapmak adaletin neresinde kar topu misali emekli gittik çe açlığa mahkum edilmektedir. Hükümet kendine acilen çekidüzen vermeli 2 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    saçma sapan talimat ile veri üretiyorlar her sözleri yalan. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

13:05 Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu DEM Partili Koçyiğit açıkladı Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu? DEM Partili Koçyiğit açıkladı
12:45 MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek
12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
20:02 Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
19:54 Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
19:21 Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
18:29 Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 13:39:20. #7.13#
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement