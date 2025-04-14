Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Ekonomik kriz giderek tırmanırken, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına uygulanan zam da yetersiz kalınca geçim sıkıntısı giderek büyümeye başladı. Mevcut maaşlarıyla hayat pahalılığına karşı direnemeyen vatandaş, temmuz ayında yapılması beklenen zamlarla bir nebze olsun rahatlamayı umuyor. Bu oranın beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı ise merak konusu...

YÜZDE 10 EMEKLİNİN CEBİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu ocak, şubat ve mart ayı enflasyon verileri sonrasında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmeye başladı. Söz konusu üç aylık dönemde enflasyonun toplam oranı yüzde 10,06 olurken, bu hesaba göre emeklilerin en az yüzde 10,06'lık zammı şimdiden hak ettiği anlaşılıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Zam beklentisi olan bir diğer grup olan memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme kapsamında temmuzda sadece yüzde 5'lik bir maaş artışı görecek. Fakat enflasyon oranlarının bu oranı geçmesi halinde aradaki farkın da maaşlara yansıtılacağı belirtiliyor. Mevcut enflasyon verileri ışığında memurlar yüzde 3,83'lük enflasyon farkıyla toplamda yüzde 9,03'lük bir zam bekliyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de nisanda enflasyonun yüzde 3,07, mayısta yüzde 2,20, haziranda da yüzde 1,70 olacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,91'e çıkması yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 17,91'lik zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri de yüzde 11,23 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 16,79'luk bir zam alabilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamlı maaşlar, temmuz ayında hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihlerinde yeni maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihlerinde alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi olacak.