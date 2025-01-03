Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı

Ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak. En düşük emekli memur maaşı 19,616 oldu.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:



