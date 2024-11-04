Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oluyor

Ekonomi

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın onuncu enflasyon verisi açıklandı. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM FARKI YÜZDE 7.99 OLDU

4 aylık enflasyon 12.06 oldu. Böylece 4 aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklisi açısından 12.06 oldu. Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu. Temmuzdan bugüne kadar olan 4 aylık enflasyon yüzde 10'un üzerinde bir enflasyona çıkmış oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış oranı 7.99 oldu. Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu Memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış oranı 7.99 oldu.

2025 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI NE OLACAK?

Asgari ücretliler sene ortasında bir artış almadılar. Böylece tüm gözler yıllık enflasyona çevrildi. Yıllık enflasyona ilişkin beklentiler farklı farklı olsa da en güçlü ihtimal %42 olarak ön plana çıkıyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P ile Dünya Bankası asgari ücret ve emekli maaşlarına, 2025 yılı beklenen enflasyon oranı olan %17'ye göre artış yapılmasını öneriyor. Net tutar ise aralık ayında Hükümet ve işçi sendikalarının katılımıyla düzenlenecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla ortaya çıkacak olsa da piyasanın bu konudaki en düşük beklenti oranı %25. Asgari ücretlilere geçen sene sonunda yüzde 37'lik enflasyon farkı vardı buna 12 puanlık refah payı artışı eklendi ve yüzde 49'luk artış yapıldı.