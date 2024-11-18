Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

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Memur ve memur emeklileri maaşlarına yapılacak zam oranı ve refah payına kilitlenirken Ankara kulislerine düşen son iddia ses getirdi. Buna göre Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 11 ila yüzde 12 arasında bir artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan zam oranlarına ilave olarak refah payı verilmesi beklenmiyor.

18.11.2024 08:17
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Milyonlarca emekli, memur ve işçi, yılın son günlerinde maaş zamlarına ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediyor. Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira, en düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor.

MAAŞ ARTIŞI ENFLASYON ORANININ ALTINDA KALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan zamla, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, enflasyon oranının 5,42 puan altında kaldı.

ZAM ORANIYLA İLGİLİ İDDİALAR ART ARDA GELİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre ise memur ve memur emeklilerine 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam yapılacak. Yıllık enflasyonun %45'in altına düşmeyeceği öngörüsünde bulunulurken "Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarında %11 ila %12 arasında bir artışın gerçekleşmesi muhtemeldir" değerlendirmesi yapılıyor.

REFAH PAYI VERİLMESİ BEKLENMİYOR

Refah payı tartışmaları da gündemdeki sıcaklığını korurken Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre memur ve memur emeklilerine açıklanan zam oranlarına ilave olarak refah payı verilmesi beklenmiyor. Bu durum, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında olduğu gibi Ocak ayında da enflasyon karşısında alım gücünü koruyamayacağı anlamına geliyor.

Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Ekonomi, Ankara, Finans, Refah, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mustafa Bayrak:
    memurun bu çalışmasına bu maaş bile fazla..akşama kadar bilgisayar başında oturuyorlar..kartı basıp dışsrda geziyorlar.memura iki yıl zam vermeyecekler..isteyen çalışır isteyen istifasını verir 88 213 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    sorun değil intikam SOĞUK YENEN BİR YEMEKTİR... Anlayacan anladı NOKTA 73 20 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Memura verilen seyyanen 8000 tl emekli memura verilmeli 77 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Emekliler yılı ilan eder yine 63 4 Yanıtla
  • Mehmet Özyiğit:
    Zam gelmeden iki ay öncesinden bu haberleri ısı tıp ısı tıp milletin karşısına getiriyorsunuz enflasyonun yükselmesini siz sebep oluyorsunuz çok büyük bir zam verilecekmiş gibi öyle başlıklar atıyorsunuz ki esnaf kısmı da memura emekliye asgari ücretliye İyi bir zam geliyor muş gibi ürünlerin üzerine zamları koyuyor da koyuyor Adam akıllı kaliteli habercilik yapsanız belki bu işler böyle olmayacak 56 1 Yanıtla
  • Şükrü null:
    en düşük emekli aylığı diye diye yüksek prim ödeyenler mağdur edildi. maaş adaleti lazım. 47 2 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Her memurda 2 ev 2 araba , dunya kadar izin , bayram seyran cogu emekli ikramiyesi aliyor ama emekcilerin %80’i pazar bile calisiyor. Bayramda 1,2 gun tatil ancak ve hayat boyu boyle bu durum ve finalde emekli oluyor. Aldigi maasa bak. Ayiptir ya. Ikramiye bile yok. Tam tersi olmasi lazim 15 21 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Saçma enflasyon oranı zaten yüzde 11 oldu daha 2 aylık enflasyon versi var hadi onlara da 2 diyelim 2 değildir de 2 olsun yine 15 ten aşağı olmaz 23 6 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    bu ortamda kime ne zam verildiğinin önemi yok paramızın alım gücü yok herkez istediği zammı alsa bile en fazla 3 ay sonra alınan parada yetmeyecek 14 2 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Kalitesiz habercilik buna denir.2025 yılı enflasyon oranı yüzde 10 altında gerçekleşmesi halinde %6 zam yapılacaktı .Şuan  oldu .. üstünde zaten yani yapılacak olan zam şuan için yüzde 12 dir .İki ay var bunu da eklerseniz  bulur.. 9 4 Yanıtla
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