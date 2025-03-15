Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarında tarihi rekor haberi geldi. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı.
Ziraat Bankası'nın 89.500 TL'lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu miktar ilçedeki tüm öğretmenlere ödenecek. Tuzla İlçe Milli Eğitim bünyesinde 3281 personel bulunuyor. Bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Bankalar, kamu personelinin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler sunarken, yapılan anlaşmalarda rekor seviyede rakamlar gündeme gelmeye başladı.
Son Dakika › Ekonomi › Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?