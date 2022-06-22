Memurların mesai ücretlerine zam, 65 yaş aylıkları ise aynı kalacak - Son Dakika
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Memurların mesai ücretlerine zam, 65 yaş aylıkları ise aynı kalacak

22.06.2022 11:50

Memurun fazla mesaisi saat başına 2.7 liradan 4 lira 40 kuruşa çıktı. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmazken ilk, orta ve lise yatılı okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8 bin 210 liraya çıktı.

TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifiyle memurların fazla çalışma ücretleri ve yurt içi harcırahlarına yüzde 61 ile yüzde 63 arasında zam yapıldı. Ek bütçenin yasalaşması halinde 2 lira 70 kuruş olan memurun saatlik fazla mesai ücreti 1.7 lira artırılarak 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Nüfus büyüklüğüne göre aylık 361 TL ile 667 TL arasında değişen zabıta ve itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çıkarıldı.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM YOK

Sözcü'de yer alan habere göre; Memurların günlük yurt içi harcırahları da derece ve kıdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltildi. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmazken ilk, orta ve lise yatılı okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8 bin 210 liraya çıktı.

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Memur zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurların mesai ücretlerine zam, 65 yaş aylıkları ise aynı kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memurların mesai ücretlerine zam, 65 yaş aylıkları ise aynı kalacak - Son Dakika
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