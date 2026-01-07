Memurların yemek bedelleri belli oldu - Son Dakika
Ekonomi

Memurların yemek bedelleri belli oldu

Memurların yemek bedelleri belli oldu
07.01.2026 08:13
Milyonlarca memuru ilgilendiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet memurlarının 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu. Memurlardan bu yıl 12,86 TL-52,46 TL, sözleşmeli personelden 15,65 TL-62,71 TL öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

EN YÜKSEK BEDEL 62,71 LİRA

15 Ocak 2026'dan 14 Ocak 2027'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 12,86 lira ile 52,46 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 15,65 lira ile 62,71 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Memurların yemek bedelleri belli oldu

MEMURLARIN GÖSTERGELERİNE GÖRE BEDEL BELİRLENDİ

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 12,86 TL, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 21,86 TL, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 27,16 TL, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 35,19 TL, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 46,86 TL ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 52,46 TL olarak tahsil edilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEMEK BEDELLERİ

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 34 bin 135 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 15,65 TL, 57 bin 620 liraya kadar (57 bin 620 lira dahil) olanlardan günlük 27,16 TL, 79 bin 600 liraya kadar (79 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 49,28 TL ve 79 bin 600 liranın üzerinde olanlardan günlük 62,71 TL yemek bedeli alınacak.???????

İş Dünyası, Hükümet, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    meclis lokantasini bedava yapin cünkü onlar çok çalişiyor 27 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Bu ülkeyi ayakta tutan ve tek çalışan memurlar galiba. 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Memurların yemek bedelleri belli oldu - Son Dakika
