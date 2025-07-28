Memurların zam talepleri belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Memurların zam talepleri belli oldu

Memurların zam talepleri belli oldu
28.07.2025 12:47
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Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti. İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istendi.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde memurların ekonomik koşullarını iyileştirecek talepler sundu. Sendika, 2026 yılının ilk 6 ayı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam istedi. Yılın ikinci 6 ayı için ise yüzde 20 oransal artış talebinde bulundu.

Bununla birlikte, Memur-Sen'in dikkat çeken bir diğer önerisi, memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye ödenmesi oldu. Sendika, bu ikramiyenin memurların mali yüklerini azaltarak sosyal refahı artıracağını ve ekonomik dalgalanmalara karşı bir güvence sağlayacağını vurguladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki hazırlık toplantısında konuştu.

Geçmişte Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak uzlaşı mekanizmasıyla çok sayıda kazanıma şahit olunduğunu hatırlatan Işıkhan, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden aldığımız ilhamla birlikte, AK Parti hükümetlerinin reformcu politikaları ve vatandaş odaklı anlayışı ile her zamanki gibi çeşitli kazanımlara şahit olacağız. Bakanlık olarak sosyal paydaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyor, istişare ve diyalog mekanizmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 2023 yılı Ağustos ayında, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Süreçte uzlaşı ve sosyal diyalog ilkeleriyle hareket eden sendika başkanlarına teşekkür eden Işıkhan, bu görüşmelerde hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik birçok kazanım elde edildiğini kaydetti.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bunları özetleyecek olursak, enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk. Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini sağladık. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, şef gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık. 2023 yılında 1400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini katsayıya çevirerek bugünkü verilere göre 5 bin 265 liraya yükselttik. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneğini iki kat arttırdık. Fazla çalışma ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirdik.

Öte yandan kangren haline gelmiş bazı sorunların çözümü noktasında, örneğin insanlık onuruna yaraşmayan ve demokrasinin önünde kara leke olarak duran kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamuda alt işveren statüsünde çalışan işçilerimizin kadroya geçirilmesi gibi kamu personel yönetimini ilgilendiren birçok konuda AK Parti hükümetleri döneminde önemli adımlar atılmış ve bu konular başarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Bu kazanımların ülkemize ve kamu çalışanlarımıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Refah, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurların zam talepleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Miraç Akın Sevimli:
    TALEP EDENLER VEKİL OLMAK İÇİN MEMURLARI SATARLAR SONRA ÜÇ KURUŞ ALIRIZ ALLAH ÇOCUKLARINIZDAN ÇIKARSIN 24 0 Yanıtla
  • Muhammet Yaşar:
    işçilerden az alması kesinlikle kabul edilecek bir durum değil 14 5 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    memurun aldığıyla uğraşana kadar kendi alamadığınla uğraş 10 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Bu HÜKÜMETTENMİ ;))) 8 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    ülkede enflasyon sanki %5 memur P zam istiyor gibi algı yaratmayın bokun içi her taraf 0 yapsa yine geçinilmez şu ortamda ! memura gelecek zamla uğraşmayı kesinde asgari ücrete ne olacak ona baskı yapalım 4 2 Yanıtla
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