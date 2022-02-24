Menteşe'ye ait 97 taşınmazın ihalesi yapıldı - Son Dakika

Menteşe Belediye Başkanlığı'nın hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiralanma ihaleleri Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapıldı. İhale Menteşe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün Başkanlık ettiği, encümen üyelerinden oluşan ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen taşınmaz kiralama ihalesinde Menteşe Belediye Başkanlığı'nın hüküm ve tasarrufunda bulunan 97 taşınmaz ihale edildi. 6 yıllığına İhale edilen 97 taşınmazın 89'una başvuru yapılırken bir ihaleye ise katılım olmadı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ihalenin Menteşe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandığını ifade ederek, "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği ihalemizi canlı olarak yayınladık. Taşınmazlarımızın ihalesine yoğun bir ilgi vardı. Zaten zor günler geçiren başta esnafımıza kolaylıklar diliyor, ihaleyi kazanan esnaf ve işletmecilerimize bol kazançlar diliyorum" dedi. - MUĞLA