Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı - Son Dakika
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Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

26.04.2022 09:36
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

Ordu'da yaşayan baba-oğul, geçmiş yıllarda dolmuşçulukta kullanılan ve meraklısı oldukları Magirus minibüsü satın alıp, bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcayarak restore ettirdi.

Ordu'da yaşayan baba-oğul, geçmiş yıllarda dolmuşçulukta kullanılan ve meraklısı oldukları Magirus minibüsü satın alıp, bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcayarak restore ettirdi.

Ordu'da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya'dan 27 bin TL'ye satın aldı. İstanbul'da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren ve tamamlandığında vip hale dönüşen araç, toplamda ise 300 bin TL'ye mal oldu.

"Biz aldığımızda hurda ve çekme belgeliydi"

Mertcan Acar, araçlarının önceden dolmuş hattında çalıştığını ve hurda belgeli olarak aldıklarını belirterek, "Aracımız 1996 model Magirus. Eskiden İstanbul'da dolmuşlarda kullanılan bir araç. Bu aracı internette babam ile dolaşırken Sakarya'da bulduk ve almaya karar verdik. Yaklaşık iki ay bekleyip aracı Sakarya'da yaptırmaya karar verdik. Biz aracı aldığımızda hurdaydı ve çekme belgeli olarak satın aldık" dedi.

"Bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcadık"

Aracı kendi zevklerine göre komple restore ederek topladıklarını ifade eden Acar, "Aracı yaklaşık 1 yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu ancak sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yaklaşık 300 bin TL para harcadık. Şu anda Ordu'da bu araç tek diyebilirim. Bu bizim keyif aracımız ancak insanların özel günleri için ilerleyen günlerde kiralama yapabiliriz" diye konuştu.

"Keyifli oldu, görenler heves ediyor"

"Aracı gören ye korna basıyor ya da el sallayıp selam veriyorlar" diyen Acar, "Bu aracı zaten her zaman kullanmıyoruz, belirli günlerde ve belirli saatlerde şehir turu yapıp, yerine bırakıyoruz. Keyfi olduğundan da aracı satmayı şuan için düşünmüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

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Türk Lirası, Sakarya, Minibüs, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı - Son Dakika


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