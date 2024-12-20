Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.28 - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.28

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 45,28 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 45,28'e yükseldi. Ayrıca, döviz kuru beklentisi 35,30 TL olarak belirlendi.

20.12.2024 20:18  Güncelleme: 22:38
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Merkez Bankası, 2024 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar/TL ve büyüme beklentisi düşerken enflasyon beklentisi arttı. Anket ayrıca yıl sonunda faiz indirimi beklentisine işaret etti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,33 ve yüzde 18,47 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,59 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,51 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURUNDAKİ YÜKSELMELER

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, bu anket döneminde 35,30 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, bu anket döneminde 43,23 TL oldu.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak değişti.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.28

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.28 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Emekli Ve Asgari Ücret Fasa Fisoo 7 0 Yanıtla
  • Astor2 null:
    YALAN?? 2 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    345 dir o yemezler 2 0 Yanıtla
  • Astor2 null:
    tayip çaldıklarını geri versin enflasyon %15 e düşer. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.28 - Son Dakika
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