Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı

Serkan Güngör:

iste ne rte ile uyanacagiz ne imanoglu ile sabahlara...tek gercek ekonomi.. tuzu kuru olanlarin siyasicilik oynamalarina klavye basinda ne denir bilemedim.. ama sen disindeki cekime 2 kez implanta 20 kez dusunuyorsan . 4 kisilik bir aile il merkezine git gel yapip cocuk coluk bir de yemek yiyelimi 5 kez dusunuyorsa, insanlar dugun derneklerden kacar oldu ise , memleketine gitmeyi gelmeyi , yol otoban parasini vs hesaplayip hesaplayip vaz gecer oldu ise . hani ya ceyrek mi taktim yarim mi hatirlamiyorum ki bile diyemiyorsa vs hani "" ne akliniza gelirse ucretini dusunmeden yasayamaadigin toplumda "" ekonomin batik ve sorumlusu benim diye bagirana hala alkis tutuyorsan sen sadece ideolojiye batmis birisisin.. oysa capitalizm her seyi yendi ne sag kaldi ne sol hala kafalar 1960 70 80 lerde..