Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı

Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Merkez Bankası'nın bugün banka yöneticilerini acil toplantıya çağırdığı öğrenildi.

23.03.2025 13:57
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi de banka yöneticileriyle buluşacak.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantının 15:00'da başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından TBB'nin açıklama yapacağı belirtildi.

GÖZALTI SONRASI HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı. Likidite yönetimi konusunda da adımlar atan TCMB likidite senedi ihraçlarına başlanacağını belirtmişti.

Ekrem İmamoğlu, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vadaa:
    piyasa yarın seyret 7 4 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Gidin Erdoğan versin memleketin zararını.Tek adam olarak devam etmek için memleket yanmış umrunda mı Erdoğan’ın 4 1 Yanıtla
  • k K:
    dolar 50 olabilir, Saray rakibi imamoglunu ortada kaldirmak ici halkta aldigi vegilerde 100 milyar dolar harcamaya razi gibi. zaten devletin kasasinda 100 milyar dolar var. memurun emeklinin parasini odeyecek parayi nerde bulacak bu ssaray. 1 1 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Belediyeye çökselerdi piyasalar daha da bok olacaktı. Yarın bakalım ne olacak. 0 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    iste ne rte ile uyanacagiz ne imanoglu ile sabahlara...tek gercek ekonomi.. tuzu kuru olanlarin siyasicilik oynamalarina klavye basinda ne denir bilemedim.. ama sen disindeki cekime 2 kez implanta 20 kez dusunuyorsan . 4 kisilik bir aile il merkezine git gel yapip cocuk coluk bir de yemek yiyelimi 5 kez dusunuyorsa, insanlar dugun derneklerden kacar oldu ise , memleketine gitmeyi gelmeyi , yol otoban parasini vs hesaplayip hesaplayip vaz gecer oldu ise . hani ya ceyrek mi taktim yarim mi hatirlamiyorum ki bile diyemiyorsa vs hani "" ne akliniza gelirse ucretini dusunmeden yasayamaadigin toplumda "" ekonomin batik ve sorumlusu benim diye bagirana hala alkis tutuyorsan sen sadece ideolojiye batmis birisisin.. oysa capitalizm her seyi yendi ne sag kaldi ne sol hala kafalar 1960 70 80 lerde.. 0 0 Yanıtla
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