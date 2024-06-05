Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların çıkıp çıkmayacağına dair iddialara yanıt verdi. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu belirleneceğini ve bu konuda birimlerin çalıştığını belirtti.

05.06.2024 11:27  Güncelleme: 11:44
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin iddialara son noktayı koydu. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu ortaya çıktığını belirterek, bu konuda birimlerin çalıştığını ifade etti. Karahan, bir karar verildiğinde bunun kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacağını ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumunda enflasyon hedefinden TÜİK verileri, tasarruf tedbirlerine kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Karahan, 1000 ve 500 TL'lik banknotlarla ilgili sorulan soruyu da cevapladı.

500 VE 1000 TL'LİK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını cevaplayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin sorulan soruya da açıklık getirdi.

Karahan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır."

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL\'lik banknotlar mı geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fatih Karahan, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Nuri Varol: bu gidişle 5 bin ve 10 binliklerde çıkar ucuyoruz resmen. 37 5 Yanıtla
    D Celik: 10 bin lik cikarsa emekliye birtane :-) 43 4 Zafer El: maaşlarını cebleri almıyor garibanlar ne halt yerse yesin 1 0
  • Kemal Demir: Paramız pul oldu. Çok yazık. 34 6 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Kısacası 1000 TL banknot değil 2000 TL bonknot çıkartsak gene toparlayamıyoruz diyemiyorda biraz incinmişsiniz diyor. 19 1 Yanıtla
  • Hanifi Demirci: paranın içinden geçtiler ihtiyaç varmi yokmu bakacaz diyor ! parayı artık kiloyla kullanacaz neredeyse ihtiyacın olduğunu çok iyi biliyorsunuz!!! 19 1 Yanıtla
  • Onur Kaya: yuksek banknot para basmak enflasyonu dusuremeyecegiz anlamına gelir. 14 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: 3 sene de her şey alt üst oldu bu kadar basit olmamalıydı 13 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Büyük rakamlı banknotların basılmasını değerlendiyoruz demek, enflasyonun düşüp düşmeyeceğini bilmiyoruz. Yıl sonunda çıkan rakamlara bakacağız, yine düşmeyip yüksek çıkarsa o zaman belki basarız demek istiyor. 5 0 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş: İhtiyaç var nitekim paramızın kıymeti kalmadığı gibi bu ibana para atma garabetini çıkardılar esnaf ibana para kabul etmiyor cebinde bir sürü nakit taşıman lazım ne kadar da taşısan kıymeti olmadığı için bitiyor 2 0 Yanıtla
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