Paranın patronundan "Asgari ücrete ara zam" sorusuna dikkat çeken yanıt

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İdare Merkezi'nde yılın Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek "Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAMASINA RAĞMEN ENFLASYON YİNE ARTTI"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularına da yanıt veren Merkez Bankası Başkanı Karahan'a bir gazeteci tarafından "Asgari ücrete zam yapılmamasına rağmen Temmuz ayında enflasyonun yine arttığını gördük. Merkez Bankası hâlâ ücretlere yapılan zamların enflasyonu artırdığı-etkilediği görüşünde mi?" sorusu yöneltildi.

"BUNU DA ŞEFFAFLIK GEREĞİ KAMUOYUYA PAYLAŞTIK"

Karahan'ın yanıtı ise şu şekilde oldu; "Bize kanunla verilen görev fiyat istikrarını sağlamak. Burada toplumsal refaha yapacağımız en büyük katkı da bu olacak. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesi büyümenin getireceği refah için her kesime daha sağlıklı şekilde yansımasına sebep olacak. Enflasyonun düşmesi en çok düşük gelirliyi etkileyecek. Çünkü zorunlu harcamaları fazla olan düşük gelir grupları yüksek enflasyondan daha fazla etkileniyor. Bu grubun refah artışı için fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor.

Asgari ücret konusunda biz karar verici değiliz, tavsiye kurumu da değiliz. Biz sadece tahmin ve politikalarımızı oluştururken bu konuda bir varsayımda bulunmak durumundayız. Varsayımda bulunurken de yetkililer tarafından yapılan açıklamaları göz önünde bulunduruyoruz. Bu sene tek zam olmasını da bu şekilde projeksiyonlarımıza koyduk. Bunu da şeffaflık gereği kamuoyuyla paylaştık. Olay bundan ibaret."