Paranın patronundan "Asgari ücrete ara zam" sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Paranın patronundan "Asgari ücrete ara zam" sorusuna dikkat çeken yanıt

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir gazetecinin "Asgari ücrete zam yapılmamasına rağmen Temmuz ayında enflasyonun yine arttığını gördük. Merkez Bankası hâlâ ücretlere yapılan zamların enflasyonu artırdığı-etkilediği görüşünde mi?" sorusuna "Asgari ücret konusunda biz karar verici değiliz, tavsiye kurumu da değiliz. Bu sene tek zam olmasını da bu şekilde projeksiyonlarımıza koyduk. Olay bundan ibaret" yanıtını verdi.

08.08.2024 14:32
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İdare Merkezi'nde yılın Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek "Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAMASINA RAĞMEN ENFLASYON YİNE ARTTI"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularına da yanıt veren Merkez Bankası Başkanı Karahan'a bir gazeteci tarafından "Asgari ücrete zam yapılmamasına rağmen Temmuz ayında enflasyonun yine arttığını gördük. Merkez Bankası hâlâ ücretlere yapılan zamların enflasyonu artırdığı-etkilediği görüşünde mi?" sorusu yöneltildi.

"BUNU DA ŞEFFAFLIK GEREĞİ KAMUOYUYA PAYLAŞTIK"

Karahan'ın yanıtı ise şu şekilde oldu; "Bize kanunla verilen görev fiyat istikrarını sağlamak. Burada toplumsal refaha yapacağımız en büyük katkı da bu olacak. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesi büyümenin getireceği refah için her kesime daha sağlıklı şekilde yansımasına sebep olacak. Enflasyonun düşmesi en çok düşük gelirliyi etkileyecek. Çünkü zorunlu harcamaları fazla olan düşük gelir grupları yüksek enflasyondan daha fazla etkileniyor. Bu grubun refah artışı için fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor.

Asgari ücret konusunda biz karar verici değiliz, tavsiye kurumu da değiliz. Biz sadece tahmin ve politikalarımızı oluştururken bu konuda bir varsayımda bulunmak durumundayız. Varsayımda bulunurken de yetkililer tarafından yapılan açıklamaları göz önünde bulunduruyoruz. Bu sene tek zam olmasını da bu şekilde projeksiyonlarımıza koyduk. Bunu da şeffaflık gereği kamuoyuyla paylaştık. Olay bundan ibaret."

Paranın patronundan "Asgari ücrete ara zam" sorusuna dikkat çeken yanıt

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Asgari Ücret, Zam, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Paranın patronundan 'Asgari ücrete ara zam' sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mucahit Demir: Kardeşim ben bugünleri unutmam , illaki secim gelicek 80 9 Yanıtla
  • ismail kaya: seçim zamanı gelince oy istersiniz 69 8 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Biz bunu hakettik. 69 3 Yanıtla
  • Tekin: balik hafizalilar. secime son 5 ay kala cok saglam zamlar yaparlar goz boyanir ve yine secilirler. ha agac yetistiriyosun ha secmen ayni sey 62 2 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Size Yallah diyeceğimiz günde gelecek 41 8 Yanıtla
  • Denizci 80: asgari ücret ile kendisi geçinmesini temenni ederim 39 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bence 38 değilde 42 diye düşünüyorum 38 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Şimşeğe tavsiye ettiğini haberler çıktı aman zam olmasın enflasyon çıkar tabi şimdi kendini kenara ver Erken seçim bu kervan böyle yürümez 11 2 Yanıtla
  • Zeki Sarı: keşke her şey de bir kere zamlansa 5 0 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT: reise selam söyle gidici... 0 0 Yanıtla
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