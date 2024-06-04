Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner

Geniş Video İzle

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, sıkı para politikasının talebi dengeleyeceğini ve enflasyonu belirlenen hedeflere uygun şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Karahan, piyasadan 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektiklerini ve sterilizasyon araçlarını etkin bir şekilde kullanacaklarını belirtti.

04.06.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan göreve başlamasının ardından ilk kez Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Fatih Karahan, sıkı para politikalarının talebi dengeleyeceğini belirterek enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Başkan Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik.

Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

"TASARRUFLARI TEŞVİK EDECEK"

Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek.

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

Son 9 ayda TL mevduat payı yüzde 32'den yüzde 48'e yükselirken, KKM payı yüzde 26'dan yüzde 13,4'e geriledi.

Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz.

"GEÇİŞ DÖNEMİNİN SONUNA GELDİK"

Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşmıştır, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflason dönemine gireceğiz.

"YIL SONUNDA 38'E İNER"

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner."

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38\'e iner

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fatih Karahan, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: Konusu aynı olunca hangi filmi izlersen izle inandırıcı olmuyor. 9 1 Yanıtla
  • YoH null: Çoğu fiyatlar aynı para birimi aynı yani bir vatandaş olarak kaybımız var yani kazanç yok kayıp çok 38 demek bile bence riskli 1 2 5 desen anlarım 1 yil 38 demek bana göre bile kötü 2 0 Yanıtla
  • Ihsan Yılmaz: Kağıt üzerinde enflasyonu eksiye bile düşürürsünüz. Lütfen birazda çarşıyı pazarı gezinde gerçek enflasyonu yazın. 0 0 Yanıtla

17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:13:03. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement