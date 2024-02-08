Merkez Bankası Başkanı Karahan ''Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?'' sorusuna cevap vermedi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan ''Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?'' sorusuna cevap vermedi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda yöneltilen ''ABD'den geldiniz, siz Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?'' sorusuna ''Bu tarz sorulara cevap vermeyeceğim'' yanıtını verdi.

08.02.2024 11:28  Güncelleme: 11:32
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

2024 VE 2025 ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Başkan Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak açıklarken 2026 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 9'a gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

GAZETECİDEN "TÜRKİYE'DE GEÇİNEBİLİYOR MUSUNUZ?" SORUSU

Açıklamalarının sonunda toplantıya katılan gazetecilerin sorularına yanıt veren Karahan, bir muhabirin yönelttiği "ABD'den geldiniz peki Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?" sorusuna "Bu tarz sorulara cevap vermeyeceğim" yanıtını verdi.

ESKİ BAŞKAN "PAHALILIKTAN ÖTÜRÜ EV BULAMADIK" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere eski Merkez Hafize Gaye Erkan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da ev bulma konusundaki zorluklarını dile getirdi ve "Pahalılıktan ötürü ev bulamadık. Annemlerin yanına taşındık, onlarla birlikte yaşıyoruz" demişti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan \'\'Türkiye\'de geçinebiliyor musunuz?\'\' sorusuna cevap vermedi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Basar: konuşursa koltuğundan olur çünkü yani ekonomi halkın durumu pekte önemli değil 263 35 Yanıtla
  • Serkan Basar: dakika bir gol bir mert dürüst adam çatır çatır derdi vatandaşımızın hali belli piyasada tabikide geçinmek kolay değil buda biatçı çıktı oysaki normal bir vatandaş sanmıştım 208 50 Yanıtla
  • Kemal Yavuz: Altı ay sonra sende emekli olursun 186 18 Yanıtla
  • Ömer Özen: calışmadığı konudan gelmiş soru milletin nasıl gecindiği önemlimiki 142 13 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Gerçekleri söylemek öncelikle dürüstlük ve cesaret gerektirir 123 11 Yanıtla
  • Necati Kaya: Kiralardan dert yanip piyasayı apartman görevlisinden soran eski baskan Hafize Gaye Erkanın başına gelenler boyle sorularla başlayip gorevden azile kadar gitmisti. Kadına birde ailesi uzerinden kulp takıldıki sebepsiz gorevden almaya haklilik kazandirilip piyasa etkilenmesin diye. Adam olanlari göruyor,boyle tuzak sorulara cevap veremez tabii. Piyasayı millet yaşiyor. ,zaten onların tepeden dibi gormeside sağlıklı değil. 114 20 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Umarım istikrarlı türkiye için çalışan ekonomiyi güçlendirecek kararlarla enflasyonu yenmek için çabalayan biri olursun Türkiyeyi hakettigi yere getiren ülkesini milletini seven genç nesillerle olur bir ümittir hala bekliyoruz. 56 23 Yanıtla
  • Celal Esen: Önce aldığı maaş ve ödenekleri daha sonra diğer gelirlerini topla ondan sonra sor sorunu 67 7 Yanıtla
  • İsmail Gültepe: Bu sözleri çok duyduk değişen hiçbirşey olmaz 60 3
  • Necati Kaya: Ömer özen bey,onlara verilen kitapta her sayfa,her satır toz pembe. Yani mevcut durum konu olarak yok. Olmayan konuyu nasıl cevaplasın.Kitap dışına çıksa artık başına ne gelir,Allah bilir. 52 4
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Merkez Bankası, Fatih Karahan, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan ''Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?'' sorusuna cevap vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan ''Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?'' sorusuna cevap vermedi - Son Dakika
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