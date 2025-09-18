Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor! Artık basılmayacak

Türkiye'de yüksek enflasyon nakit para kullanımında zorluklar yaratmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni banknot basımı konusunda adım atmıyor. Uzmanlar, yeni kupürlerin tedavüle girmesinin "kayıt dışı ekonomi" verilerini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

50 KURUŞLARIN BASIMI SONLANDIRILIYOR

Öte yandan madeni paralarda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl artan maliyetler nedeniyle 10 ve 25 kuruşlukların üretimini durduran Darphane'nin, benzer gerekçelerle yılın son aylarında 50 kuruşların basımını da sonlandırmayı planladığı iddia edildi.

DARPHANE KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Bir 50 kuruş üretiminin 3 TL'yi aşan bir maliyete neden olduğunu belirten ekonomistler, 1 TL üretmek için ise 4,3 TL harcandığına dikkat çekerken, darphane kaynakları söz konusu haberin doğru olmadığını ve 50 kuruş üretimine devam edileceğini açıkladı.