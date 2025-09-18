Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor! Artık basılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor! Artık basılmayacak

Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor! Artık basılmayacak
18.09.2025 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası artan maliyetler nedeniyle madeni paraların üretimine yeni sınırlamalar getirecek. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 10 kuruş ve 25 kuruşun üretimini durduran darphane, iddiaya göre yılın son aylarında 50 kuruş basımına da son vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'de yüksek enflasyon nakit para kullanımında zorluklar yaratmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni banknot basımı konusunda adım atmıyor. Uzmanlar, yeni kupürlerin tedavüle girmesinin "kayıt dışı ekonomi" verilerini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

50 KURUŞLARIN BASIMI SONLANDIRILIYOR

Öte yandan madeni paralarda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl artan maliyetler nedeniyle 10 ve 25 kuruşlukların üretimini durduran Darphane'nin, benzer gerekçelerle yılın son aylarında 50 kuruşların basımını da sonlandırmayı planladığı iddia edildi.

DARPHANE KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Bir 50 kuruş üretiminin 3 TL'yi aşan bir maliyete neden olduğunu belirten ekonomistler, 1 TL üretmek için ise 4,3 TL harcandığına dikkat çekerken, darphane kaynakları söz konusu haberin doğru olmadığını ve 50 kuruş üretimine devam edileceğini açıkladı.

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor! Artık basılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Avci:
    çürüttünüz ülkeyi kuruşa muhtaç ettiniz.. hükümet size diyorum az yiyin biraz burcuva oldunuz, halka tepeden bakıyorsunuz hepiniz arsız oldunuz. 82 15 Yanıtla
  • ŞEVKET EKREM YAZLA:
    500lük ve 1000lik banko ot bekliyoruz MB den 68 4 Yanıtla
  • Zaa:
    yani ekonomi yerle bir bunu anlamış oluyoruz badem bıyıklılar olarak 36 9 Yanıtla
  • Muhammet Topaloğlu:
    Tüm madeni paralar iptal edilmeli 35 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zaten bi işe yaramıyor madeni paralar 35 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:42:50. #7.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası bir madeni parayı daha tedavülden kaldırıyor! Artık basılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.