Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon beklentilerini duyurdu

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini ise yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanırken sonuçlar ise katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Katılımcıların beklentileri aşağıdaki gibi gerçekleşti:

2025 YIL SONU EKONOMİK VERİLERİ

• Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu.

• Katılımcıların n cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 43,03 liraya çıktı.

12 VE 24 AY BEKLENTİLERİ

• 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 şeklinde gerçekleşirken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

• 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi (ABD Doları/TL) ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.

12 VE 24 AY SONRASI EKONOMİK BEKLENTİLER

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME TAHMİNİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 oldu. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 şeklinde gerçekleşti.