Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon beklentilerini duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon beklentilerini duyurdu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini ise yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e indi.

17.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:33
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini ise yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanırken sonuçlar ise katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Katılımcıların beklentileri aşağıdaki gibi gerçekleşti:

2025 YIL SONU EKONOMİK VERİLERİ

• Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu.

• Katılımcıların n cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 43,03 liraya çıktı.

12 VE 24 AY BEKLENTİLERİ

• 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 şeklinde gerçekleşirken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

• 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi (ABD Doları/TL) ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.

12 VE 24 AY SONRASI EKONOMİK BEKLENTİLER

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME TAHMİNİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 oldu. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 şeklinde gerçekleşti.

Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon beklentilerini duyurdu

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon beklentilerini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    ahhhpartiiiiiii yalan dolan koyun kuzu vs. 41 9 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Avrupa da faizler tekrar yükseliş eğilimin de seyir ediyor enflasyon da artış öngörülüyor.Türkiye dezenflasyonla mücadele ederken faizlerin ve enflasyonun düşmesi pek inandırıcı gelmiyor. 21 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    HİÇ İNANDIRICI GELMEDİ. MARKETLERE GİDİN GÖRÜN. ÇOĞU ÜRÜNLERE ZAM GELDİ. 9 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    yalandan kim ölmüş korkudan devalüasyon olacak diye 500 TL'yi çıkarılmıyor elektrik doğalgaza toplamda yüzde 80 zam emekli asgari ücrete toplam yüzde 35 zam yazıklar olsun hepinize 6 0 Yanıtla
  • 541154:
    dolar beklentısının 45 tl oldugu yerde faiz nasıl 27 olur 3 0 Yanıtla
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